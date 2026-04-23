Orta Doğu’da tansiyon düşmüyor: Borsa düşüşle açıldı

New York borsası güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,41 azalarak 49.284,85 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,27 azalışla 7.118,8 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kayıpla 24.553,74 puana geriledi.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı ve bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararına karşın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye el koyması bölgedeki gerilimi yüksek tutarken, belirsizlikler yatırımcıların risk iştahını baskılamayı sürdürdü.

TRUMP’TAN HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN TALİMAT

Trump, bugün yaptığı açıklamada donanmaya Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü teknenin vurulması talimatını verdiğini belirtti. ABD'nin boğazdaki mayınları temizlemeye devam ettiğini kaydeden Trump, donanmaya bu faaliyetleri de üç katına çıkarmalarını emrettiğini aktardı.

Bu gelişmelerle petrol fiyatları yükseliş eğilimini korurken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,65 artarak 102,6 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 0,77 artışla 93,7 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi artışla 214 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

TESLA HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Şirket bilançoları da yatırımcılar tarafından takip edilirken, Tesla'nın geliri ve karının ilk çeyrekte artmasına karşın yıllık harcama planını 25 milyar doların üzerine çıkarmasının ardından hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

IBM'in hisseleri de şirketin gelir ve karının ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen gelir artışında görülen yavaşlama sonrası yüzde 10'dan fazla düştü.

ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'in hisseleri ise şirketin ilk çeyrek karının gerilemesinin ardından yüzde 3'ü aşkın değer kaybetti. (AA)

