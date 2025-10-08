O da bitme noktasına geldi! Ağız tadı kaçıracak

Türkiye’nin önde gelen şeker pancarı üretim merkezlerinden Yozgat, kuraklık ve bitkiye bulaşan hastalıkla mücadele ediyor.

Geç gelen destek ve borç erteleme kararı nedeni ile yüksek girdi maliyetleriyle de başa çıkmakta zorlanan üretici şeker pancarından vazgeçerek başka ürünlere yönelmeyi düşünüyor.

O DA BİTME NOKTASINA GELDİ!

Türkiye’de Konya’dan sonra en fazla şeker pancarı üretilen Yozgat’ta kuraklık verimi düşürdü. Tarlalarına attıkları 1 kilo tohuma karşılık en fazla 5 kilo şeker pancarı alabildiklerini belirten bölge çiftçisi Rıfat Yüksel, “Bu seneki kuraklıktan dolayı pancarlarımız çok verimli değil. Şeker oranlarımız zaten gelmiyor. Bizim girdilerimiz çok yüksek, fiyatlar düşük. Bu sene de zarardayız” dedi.

Yüksel, girdi maliyetlerine göre şeker pancarı fiyatının çok düşük olduğunu belirtterek şöyle konuştu:

“Şeker oranlarımız zaten gelmiyor. Bizim girdilerimiz çok yüksek, fiyatlar düşük. Bu sene de zarardayız. Kuraklık nedeniyle ekinden de zarar ettik. Esenli Sulama Birliği üç defa su verdi. Onunla suluyoruz. Buna rağmen verim tarlanın durumuna göre değişiyor; su olan yerlerde 1 kilo tohuma 5 kilo pancar alabiliyoruz, kıraç tarlalarda 1'e 3 bile zor oluyor. Hastalık durumu var ara ara. Yağmur yağmadığı için ara ara hastalıklarımız var. Mücadele ediyoruz, ilaçlıyoruz ama ilacın hiçbir faydası olmuyor. Hiçbir faydasını görmedik.”

AĞIZ TADINI KAÇIRACAK HABERİ VERDİ

Şeker pancarı üretiminin kuraklık nedeniyle zora girdiğine dikkati çeken Rıfat Yüksel, “3-5 yıl içinde tarlalarımız tamamen hastalanır. Pancar ekimini yapamayacağız gibi görünüyor. Su olmadığı için kıraç ürünlere yönelmeye çalışacağız” dedi.

Tarım Krediye olan borçların gecikmeli ertelendiğini bildiren Yüksel, “Erteleseler de biz nereden alacağız? Gübreyi nereden alacağız? Koyunumuzu sattık Tarım Kredi'ye yatırdık” diye konuştu.

TARIM MÜDÜRLÜĞÜ MİKORİZA MANTARINI ÖNERDİ

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, şeker pancarında geçen yıl görülen hastalıkla mücadele amaçlı Battal Köyü'nde mikoriza mantarı bulaşlı tohumla yapılan ekimden olumlu sonuç aldığını açıkladı.

Şeker pancarında birtakım nedenler ve iklime bağlı kök çürüklüğü ve yaprak yanıklığı olduğu belirtilen açıklamada, mikoriza mantarı uygulanan tarlalarda durumun çok iyi olduğu, şeker pancarı bitkisinin hastalığa direndiği kaydedildi.

Mikoriza mantarının tarımsal ilaç veya gübre olmadığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Mikoriza mantarı bitki köklerine yapışarak ek kök salımı sağlar. Bitkinin alamadığı azot fosfor gibi temel bitki besinlerinin alımını sağlayarak bitkinin güçlenmesini ve daha çok verim vermesini sağlar. Bunun yanında ürün kalitesini de yükseltir. Önceki yıllarda yaptığımız çalışmalarda şeker pancarında şeker (polar) oranını yüzde 1 ile 2 arasında artırdığını gözlemledik. Ayrıca mikoriza mantarı bitkinin hücre yapısını güçlendirdiğinden bitki, hastalıklara daha dayanıklı hale gelmektedir.”