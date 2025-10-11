Market alışverişlerinde tüm bildiklerinizi unutun! Her şey sil baştan!

Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketlerine ilişkin yeni düzenlemeleri içeren yönetmeliğini Resmî Gazete’de yayımladı. Böylece, marketlerden kafelere alışverişte yeni dönem başladı. Fiyatların daha şeffaf ve kontrol edilebilir hale gelmesi amacıyla yapılan değişiklikler, bugünden itibaren yürürlükte. Yeni düzenleme, dara alınmasından fiyat etiketlerinin gösterilme biçimine kadar birçok detayı kapsıyor.

AMBALAJ AĞIRLIĞI FİYATA DAHİL EDİLMEYECEK

Bakanlık, tüketicilerin fiyat algısını güçlendirmek için önemli adımlar attı. Yeni düzenlemeye göre satıcılar, ürünün fiyatını hesaplarken plastik poşet, kese kağıdı veya streç film gibi malın birim fiyatını etkilemeyen ambalajların ağırlığını dahil etmeyecek.

Baklava gibi kutuda satılan ürünlerde de aynı uygulama geçerli olacak. Böylece ürünün net ağırlığı kadar ücret talep edilecek ve kutu darası satış fiyatından düşülecek.

YEME-İÇME SEKTÖRÜNE DİJİTAL FİYAT TAKİBİ

Lokanta, restoran, pastane ve kafeterya gibi işletmeler artık fiyat listelerini Ticaret Bakanlığı’nın dijital sistemine aktarmak zorunda olacak. Bu veriler, kamuoyuyla da paylaşılabilecek. Ayrıca işletmelerin fiyat listelerini karekod aracılığıyla müşterilerine sunması zorunlu hale getirildi. Karekod kullanmak istemeyen müşterilere ise fiziki menü verilecek.

HER ÜRÜN İÇİN AYRI CEZA UYGULANACAK

Yeni yönetmelikle birlikte fiyat listelerinde eksik, yanlış ya da yanıltıcı bilgi bulunması durumunda, her bir ürün için ayrı ayrı yaptırım uygulanacak. Böylece denetimler daha sıkı hale gelirken, tüketici haklarının korunması da hedefleniyor.

BASILI YAYINLARA ELEKTRONİK ETİKET SİSTEMİ

Düzenleme yalnızca gıda sektörünü değil, yayıncılık sektörünü de kapsıyor. Gazete, kitap ve dergilerde artık yalnızca basılı fiyat etiketi değil, elektronik cihazlar üzerinden de görülebilecek dijital fiyat sistemi kullanılabilecek.

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni fiyat etiketi yönetmeliği, bugünden itibaren resmi olarak yürürlüğe girdi.