Kuantum bilişim şirketleri paraya boğuluyor: Hisseler bir haftada %20 fırladı

Son günlerde, kuantum bilişim alanında en popüler şirketlerin birçoğunun hisseleri, yıl başına kıyasla yüzde on oranında değer kazanarak iki, hatta üç katına çıktı. Yatırımcıların bu ilgisi, kuantum bilişim alanındaki hareketlilik ve sektör liderlerinin oyuna katılımıyla açıklanıyor.

CNBC, kuantum şirketlerine sermaye akışının sıradan bir yatırım balonu olmamasını umuyor. Google'ın kuantum bölümünün başkanı Julian Kelly gibi bazıları, on yılın sonuna kadar pratik kuantum bilgisayarları yaratmayı vaat ediyor.

Aralarında çok sayıda bağımsız uzmanın da bulunduğu diğerleri, bu değerli hedefe doğru ilerlemenin on yıl veya daha uzun bir süre içinde yavaş olacağını öngörüyor. Ancak kuantum hesaplamanın geleceğinin giderek daha fazla haberle dolu olacağı kesin.

Olumlu haberler piyasayı canlandırıyor ve Nvidia gibi sektör oyuncuları, yaklaşan teknolojik atılım vaatleriyle daha da fazla ilgi çekmeye devam edecek. Dahası, Nvidia şimdiden bir atılım duyurdu: CUDA-X kütüphanesiyle kuantum işlemlerini hızlandırıyor.

Rigetti Computing ve D-Wave son dakika haber yıldızları. Hisseleri son birkaç günde %20'den fazla değer kazandı. Yıl başından bu yana Rigetti ve D-Wave Quantum'un hisseleri sırasıyla iki ve üç katına çıktı. Arqit Quantum'un hisseleri ise bu hafta %32'den fazla değer kazandı.

Rigetti, toplam değeri 5,7 milyon dolar olan iki adet 9-kübit Novera kuantum hesaplama sistemi siparişi aldığını duyurdu. Müşterinin adı açıklanmadı.

Ayrıca ilaç şirketi Novo Nordisk ve Danimarka hükümeti, kuantum teknolojilerini geliştirmek için bir girişim fonuna 300 milyon avro yatırım yaptı.

Bu yılın başlarında Microsoft ve Amazon yeni kuantum çiplerini duyurdu. Nvidia da çoğunlukla hibrit platformlar ve arayüzler oluşturma konusunda birçok ilginç duyuru yaptı.