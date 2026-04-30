İşsizlik Sigortası Fonu'nda devlet katkısı azaltıldı

İşsizlik Sigortası Fonu’nda (İSF) dengeler değişiyor. Resmi düzenlemeye göre, fona aktarılan devlet desteği yüzde 1 seviyesinden yüzde 0,5 oranına çekildi.

Bu karar, milyonlarca ücretli çalışanı ve iş arayanları doğrudan ilgilendiren havuzda devlet payının yüzde 50 oranında azalması anlamına geliyor.

İŞÇİ VE İŞVEREN PAYI AYNI KALDI

Normal işleyiş içerisinde İşsizlik Sigortası Fonu’na işverenler yüzde 2, işçiler ise yüzde 1 oranında prim ödemesi gerçekleştiriyordu. Devlet ise yüzde 1 oranında katkı sağlayarak havuzu destekliyordu. Yapılan yeni düzenleme ile işçi ve işverenin yükü değişmezken, devletin fona aktaracağı pay 1 Mayıs itibarıyla yüzde 0,5 olarak uygulanacak.

600 MİLYAR LİRALIK HAVUZDA BÜYÜME YAVAŞLAYACAK

2025 yılı verilerine göre büyüklüğü 600 milyar lirayı aşan fonda, devlet desteğinin geri çekilmesiyle birlikte birikim temposunun düşmesi bekleniyor. Her ne kadar fon devasa bir rakama ulaşmış olsa da, fona giren taze para miktarındaki bu azalma, uzun vadede fonun gücünü zayıflatabilir.

ÖDENEN MAAŞLAR ŞİMDİLİK ETKİLENMEYECEK

Fona devlet katkısının azalması, halihazırda işsizlik ödeneği alan ya da alacak olanların cebine girecek parayı doğrudan düşürmeyecek. Maaş ödemeleri mevcut sistem üzerinden devam edecek. 2026 yılı rakamlarına göre ödenen güncel tutarlar ise şöyle:

Son 4 ayı asgari ücretle geçenlere: 13 bin 111 lira 72 kuruş.

Son 4 ay brüt 55 bin lira kazancı olanlara: 21 bin 833 lira 2 kuruş.

Son 4 ay brüt 80 bin lira kazancı olanlara: 26 bin 223 lira 44 kuruş.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NELER?

Halkın bu ödenekten yararlanabilmesi için belirli yasal sınırları karşılaması gerekiyor. İşsizlik ödeneği (halk arasında işsizlik maaşı) hak etmek için; kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalması, işten ayrılmadan önceki son 120 gün sigortalı olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor. Başvuruların, iş akdi bittikten sonraki 30 gün içinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine veya internet üzerinden yapılması zorunlu.

KİM, NE KADAR SÜRE MAAŞ ALABİLİR?

Ödenek süresi, geçmişte yatırılan prim gün sayısına göre belirleniyor:

600 gün prim ödeyenlere: 180 gün,

900 gün prim ödeyenlere: 240 gün,

1080 gün prim ödeyenlere: 300 gün boyunca ödeme yapılıyor.