İran bağlantılı 344 milyon dolar kriptoya el konuldu

ABD yönetimi, Tahran'ın uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı iddia edilen finansal kanallara karşı başlattığı "Ekonomik Öfke" operasyonunda vites yükseltti.

Kripto dünyasında dev vurgun! 300 milyon dolar buhar oldu

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla 344 milyon dolarlık dijital varlığın artık "hareket ettirilemez" olduğunu duyurdu.

344 MİLYON DOLARLIK DİJİTAL KELEPÇE

Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC - Office of Foreign Assets Control) tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İran ile ilintili olduğu tespit edilen çok sayıda kripto para cüzdanı kara listeye alındı.

Bakan Bessent, Tahran yönetiminin fon üretme ve bu paraları ülkeye geri getirme kapasitesini sistematik olarak zayıflatacaklarını belirterek, "Rejimle bağlantılı tüm finansal can damarlarını hedef alacağız" mesajını verdi.

BLOCKCHAIN ANALİZİYLE PARANIN İZİ SÜRÜLDÜ

ABD Hazine Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilendirme notuna göre, bu dondurma işlemi sadece bir varsayıma dayanmıyor. Blockchain (blokzincir) analiz uzmanlarıyla yapılan ortak çalışmalar neticesinde şu bulgulara ulaşıldığı öne sürüldü:

İran’daki kripto para borsalarıyla doğrudan yapılan işlemler.

İran Merkez Bankası ile bağlantılı cüzdanlarla etkileşime giren aracı adresler.

Paravan şirketler üzerinden yürütülen karmaşık dijital transferler.

ABD'li yetkililer, İran Merkez Bankası'nın yerel para birimi olan riyali istikrara kavuşturmak ve uluslararası ticareti sürdürebilmek için dijital varlıkları "kalkan" olarak kullandığını iddia ediyor.

"GÖLGE FİLO" VE ÇİNLİ DEV DE RADARDA

Operasyon sadece dijital dünya ile sınırlı kalmadı. OFAC, İran petrolünün en büyük alıcılarından biri olan Çin merkezli bağımsız rafineri Hengli Petrochemical’ı da yaptırım listesine dahil etti. Bununla da yetinmeyen ABD yönetimi, İran'ın "gölge filosu" olarak adlandırılan ve ambargoları delerek petrol taşımacılığı yapan yaklaşık 40 denizcilik şirketi ve gemiyi de yaptırım kapsamına aldı.