Binlerce firmaya denetim! Cezalar 1 milyara yaklaştı

Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan 2026 Mart ayı piyasa denetim bilançosu, piyasadaki düzensizliğin ve haksız ticari uygulamaların boyutlarını gözler önüne serdi.

Bakanlık; enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele kapsamında 81 ilde sahaya indi.

81 İLDE DENETİM SEFERBERLİĞİ

Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 2026 yılının ilk üç ayında yapılan çalışmalarda şu veriler kayda geçti:

89.903 firma denetlendi.

19.050 firmaya idari yaptırım uygulandı.

Toplam 254 milyon TL idari para cezası kesildi.

Sadece İstanbul’da aykırılık tespit edilen 46.416 ürün için 203,3 milyon TL ceza uygulanması, mega kentteki fahiş fiyat sorununun ulaştığı vahim noktayı kanıtlar nitelikte. Ankara'da 4,7 milyon, İstanbul'da 2,5 milyon ve Antalya'da 1,8 milyon ürün tek tek incelendi.

REKABET KURUMU’NDAN 5 MİLYAR TL’LİK DEV CEZA

Piyasa dengesini bozduğu gerekçesiyle dev şirketlere yönelik en ağır darbe Rekabet Kurumu’ndan geldi. 2025 yılında 227 firmaya toplam 13,2 milyar TL ceza kesen kurum, 2026’nın henüz ilk 3 ayında; bilişim teknolojileri, gıda endüstrisi, bankacılık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren 90 firmaya 5 milyar TL idari para cezası kesti.

EN BÜYÜK PAY FAHİŞ FİYATIN

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde cezaların odak noktası değişmedi:

Fahiş fiyatlara ilişkin: 174,3 milyon TL

Emlak sektörüne: 19,2 milyon TL

Otomotiv sektörüne: 5,1 milyon TL

Kuyum sektörüne: 2,6 milyon TL

Ticari elektronik ileti ve lisanslı depolar: 17,5 milyon TL

Ticaret Bakanlığı'nın 2026 Yılı Mart Ayı Piyasa Denetim Bilançosu Belli Oldu: Yaklaşık 130 Bin Firma Ve 15,1 Milyon Ürün Denetlendi. Toplamda 784,6 Milyon TL İdari Para Cezası Uygulandı.



TÜKETİCİ KORUNAMIYOR

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, ürün güvenliği ve reklam haksızlıkları kapsamında 16.321 gerçek ve tüzel kişiyi denetledi. 517 firmaya yaklaşık 310 milyon TL ceza kesilirken; ön ödemeli konut satışları ve abonelik sözleşmelerindeki usulsüzlükler için 254,9 milyon TL, haksız ticari reklamlar için ise 50,2 milyon TL fatura kesildi.

Ancak cezalara rağmen ihmallerin sürmesi, cezaların "caydırıcılığını" tartışma konusu yaptıç