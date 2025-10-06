Hazine'nin kefalet desteği açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığına göre, bugüne kadar üreticilerden ihracatçılara kadar çok sayıda işletmeye 965 milyar 719 milyon 773 bin liralık kredi için kefalet desteği sağladı. Bakanlık verilerine göre, teminat sıkıntısı yaşayan firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında önemli bir kaynak oluşturuldu.

FİRMALARA 965 MİLYAR LİRALIK KREDİ KULLANDIRILDI

2009 yılından 19 Eylül 2025 tarihine kadar kullandırılan toplam kredi miktarı 965 milyar 719 milyon 773 bin liraya ulaştı. Bu kredilere karşılık verilen kefalet tutarı 812 milyar 98 milyon 807 bin lira olarak kaydedildi. Sistemin kefalet risk bakiyesi ise 150 milyar 617 milyon 191 bin lira seviyesinde gerçekleşti.

TİCARİ KREDİLERİN PAYI YÜZDE 95’İ AŞTI

İşletmeler tarafından kullanılan ticari kredilerin toplam tutarı 924 milyar 79 milyon 95 bin liraya ulaştı. Bu kredilere yönelik kefalet miktarı 778 milyar 602 milyon 770 bin lira, risk bakiyesi ise 150 milyar 614 milyon 806 bin lira olarak belirlendi.

Ticari krediler içinde en büyük payı 693 milyar 128 milyon 314 bin lirayla işletme kredileri aldı. Onu 68 milyar 867 milyon 287 bin liralık yatırım kredileri ve 16 milyar 607 milyon 169 bin liralık gayri nakdi krediler izledi. Bugüne kadar toplamda 1 milyon 384 bin 819 ticari kredi işletmelerin kullanımına sunuldu.

KEFALETTE EN BÜYÜK PAY İMALAT SANAYİSİNİN

Sektörel dağılıma bakıldığında, imalat sanayisi 318 milyar 848 milyon liralık kefalet tutarıyla ilk sırada yer aldı. Onu, 237 milyar 717 milyon lirayla toptan ve perakende ticaret, 69 milyar 743 milyon lirayla inşaat sektörü, 28 milyar 532 milyon lirayla taşımacılık, depolama ve haberleşme izledi.

KOBİ’LERE 499 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Aynı dönemde küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) toplam 499 milyar 366 milyon 631 bin liralık kefalet desteği sağlandı. KOBİ dışı firmalar ise 120 milyar 768 milyon 386 bin liralık kefaletten yararlandı. Ayrıca ihracatçı KOBİ’lere 108 milyar 677 milyon 893 bin liralık özel kefalet olanağı sunuldu.