Havalar soğuyunca tezgahlar böyle doldu
Yayınlanma:
Soğuk havalarıun kendini hissettirmesiyle birlikte turşucularda hareketlilik başladı. En çok alınan ürünler de belli oldu.

Kış aylarının yaklaşmasıyla turşu satışlarında artış gözlenirken, vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler arasında biber, salatalık ve lahana öne çıkıyor. Turşu üreticileri ve perakendeciler, talebin artmasıyla sektörün canlandığını vurguluyor.

TURŞU TÜKETİMİ VE KATMA DEĞER

Turşu üreticileri, kış mevsiminde iç piyasada turşuya ilgiyi artığını belirterek, geleneksel tatların gıda sanayisinde katma değer yarattığını ve hem istihdamı desteklediğini hem de ihracat pazarını büyüttüğünü ifade ediyor.

3 KUŞAKLIK TECRÜBE: KEMERBURGAZ TURŞUCULUĞU

halktv-com-tr269.jpg

AA muhabirine konuşan Tayfun Araz, 1953’ten bu yana 3 kuşaktır Kemerburgaz’da turşuculuk yaptıklarını söyledi. Kendisinin 10 yıldır sektörde yer aldığını belirten Araz, kış aylarının yaklaşmasıyla satışlarda hareketlilik yaşandığını ifade etti:

"Kış aylarında vatandaşlar turşuya daha fazla ilgi gösteriyor. İnsanlar grip olmamak için probiyotik olan bu gıdayı tercih ediyor. Sezonumuz yeni başladı ve her geçen hafta satışlarımız artıyor."

SOĞUK HAVA SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRDİ

halktv-com-tr268.jpg

Turşu tüketiminin özellikle kış aylarında arttığına dikkat çeken Araz, satışların eylül ayından başlayıp nisan ayına kadar devam ettiğini söyledi. En çok talep gören ürünler arasında biber, lahana, salatalık, sarımsak ve pancar turşuları yer alıyor. Üreticiler, 25’e yakın çeşitle salatalık, biber, patlıcan, acur ve kırmızı lahana gibi ürünleri hazırlıyor.

YABANCI MÜŞTERİLERDEN DE YOĞUN TALEP

halktv-com-tr267.jpg

Turşuya talebin sadece yerli vatandaşlardan değil yabancılardan da geldiğini aktaran Araz, Koreli müşterilerin Kimchi (Kore turşusu) talebini karşıladıklarını, Arap müşterilerin salatalık ve fasulye turşusunu tercih ettiğini söyledi. Avrupa Birliği ülkelerinden gelenlerin Türk turşularını beğendiğini ifade eden Araz, gurbetçilerin salatalık ve lahana turşularını paketleyip ülkelerine götürdüğünü belirtti.

Z KUŞAĞI VE TURŞUNUN POPÜLERLİĞİ

halktv-com-tr263.jpg

Türk kültüründe turşunun her zaman yer aldığını ifade eden Araz, yeni kuşak tüketicilerin de probiyotik özellikleri nedeniyle turşuyu daha fazla tüketmeye başladığını söyledi:

"Eskiden yeni nesil turşuyu pek bilmezdi ama Z kuşağı doğal probiyotik olduğu için turşuya yoğun ilgi gösteriyor. Bu durumdan oldukça memnunuz."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

