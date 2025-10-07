Güneş ve rüzgar artık kömürden daha fazla elektrik üretiyor

2025'in ilk altı ayına ilişkin yeni istatistikler, rüzgar ve güneş enerjisinin küresel elektrik üretiminde kömürü geride bıraktığını gösteriyor. Enerji sektöründe ilk kez böyle bir durum yaşanıyor ve uzmanlar bunu bir dönüm noktası olarak görüyor.

Enerji düşünce kuruluşu Ember'ın araştırmasına göre, güneş ve rüzgar enerjisi yılın ilk yarısında küresel elektrik talebindeki büyümeyi geride bıraktı. Bu durum, kömür ve gaz üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre düşüşe neden oldu.

Electrek, araştırmanın sonuçları hakkında yayınladığı bildiride, yenilenebilir enerji kaynaklarının ilk kez kömürden daha fazla enerji ürettiğini belirtiyor.

2025 yılının ilk yarısında yenilenebilir enerji kaynakları, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4.709 TWh'ye kıyasla 5.072 TWh elektrik üretti. Kömür ise 4.896 TWh (bir önceki yıla göre -31 TWh) üretti.

Ember'ın kıdemli enerji analisti Malgorzata Viatros-Motyka, "Büyük bir dönüm noktasının ilk işaretlerini görüyoruz" dedi.

Analist, "Güneş ve rüzgar enerjisi artık dünyanın artan elektrik talebini karşılayacak kadar hızlı gelişiyor. Bu, talep artışına ayak uyduracak temiz enerjiye geçişin başlangıcını işaret ediyor" diye ekledi.

Küresel elektrik talebi, 2025 yılının ilk yarısında bir önceki yıla göre 369 TWh artarak %2,6 oranında büyüdü. Bu büyümenin aslan payını ise güneş enerjisi aldı ve %83'lük bir payla bir önceki yıla göre 306 TWh veya %31 artış gösterdi.

Rüzgar enerjisinin dinamik gelişimiyle birlikte yenilenebilir enerji kaynakları artan talebi karşılamakta ve fosil yakıtların yerini almaya başlamaktadır.

Ocak-Haziran 2025 döneminde, kömür yakıtlı elektrik üretimi %0,6 (-31 TWh), gaz yakıtlı elektrik üretimi %0,2 (-6 TWh) ve toplam fosil yakıt üretimi %0,3 (-27 TWh) azalarak küresel enerji sektörünün emisyonları %0,2 oranında düşmektedir.

Ancak tüm bölgeler ilerleme kaydetmiyor. Dünyanın en büyük dört enerji pazarından (Çin, Hindistan, ABD ve AB) ikisinde fosil yakıtlı elektrik üretiminde düşüş yaşanırken, ikisinde artış görülüyor.

Çin'de fosil yakıtlardan elektrik üretimi %2 (-58,7 TWh) düşerken, Hindistan'da kömürden elektrik üretimi %3,1 (-22 TWh) ve gazdan elektrik üretimi %34 (-7,1 TWh) düştü.

ABD ve AB'de fosil yakıtlardan elektrik üretimi artmıştır. ABD'de elektrik talebi, yenilenebilir enerjinin karşılayabileceğinden daha hızlı artmakta ve bu da fosil yakıt üretiminin artmasına yol açmaktadır.

Avrupa Birliği'nde rüzgar ve hidroelektrik enerjisinin verimliliğinin azalması, açığı kapatmak için doğalgaz ve kömür tüketiminin artırılmasını zorunlu kılıyor.

Ember, eğilimin açık olduğunu belirtiyor: Temiz enerji, artan elektrik talebini karşılayabilir. Ancak bu ilerlemeyi pekiştirmek için güneş ve rüzgar enerjisi ile batarya depolama sistemlerinin hızlandırılmış dağıtımına ihtiyaç var.

