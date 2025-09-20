Google'da ücretler ve çalışma koşulları nedeniyle isyan eden 200'den fazla kişi işten çıkarıldı

Bunların bir kısmı, GlobalLogic'te resmi olarak çalışıyor ve yapay zeka ile ilgili ürünleri test etmek gibi Google'da görev alıyor. Çalışmalarının bir parçası olarak, Google'ın Gemini sohbet robotunu test ediyor ve bu yapay zeka aracının kullanıcılarla konuşurken olabildiğince insan gibi duyulmasını sağlıyor.

Değerini tahmin etmek zor olsa da, trilyonlarca dolardan bahsettiğimiz aşikar olan geleceğin bir teknolojisi üzerinde çalışıyor olsalar da, yakın zamanda şirketlerindeki düşük maaşlardan ve Google'daki kötü çalışma koşullarından şikayet ettiler. Bu eleştiriler işverenlerinin hoşuna gitmedi ve kısa süre sonra 200'den fazla kişi işten çıkarıldı . İşten çıkarma kararı ani bir şekilde alındı ​​ve iki dalga halinde uygulandı. İşlerini kaybedenler, bunun sürekli olarak düşük maaşlardan ve yapay zeka testleriyle ilgili bu tür işlerdeki güvenlik eksikliğinden şikayet eden memnuniyetsiz çalışanları susturmak için kasıtlı olarak yapıldığına inanıyor.

KENDİLERİNİN YERİNİ ALACAK TEKNOLOJİYİ EĞİTİYORLAR

İşten çıkarılanlardan bazıları, Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na resmi şikayette bulunarak, işten çıkarılma gerekçesinin kötü çalışma koşullarına yönelik eleştiriler nedeniyle misilleme yapılması olduğunu ileri sürdü.

Ve bir sorun daha vardı. Çalışanlar, esasen kendi işleri olan yapay zeka sohbet robotlarının yanıtlarını değerlendiren Google'ın yapay zeka sistemini eğitmek için kullanıldıklarından endişe duyuyorlar . Bu sistem mükemmelleştiğinde, insanlara artık ihtiyaç kalmayacak, bu da GlobalLogic'in artık dışarıdan hizmet satın alacak insanlara ihtiyaç duymayacağı , bunun yerine aynı işi yapmaları için hazır teknoloji sunacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla insanlar işten çıkarılacak.

İşten çıkarılanlar doğrudan Google'ın maaş bordrosunda yer almasa da, NY Post, şirketin daha önce üçüncü taraf çalışanlara yönelik muamelesi nedeniyle eleştirilere maruz kaldığını belirtiyor. Gazeteye röportaj veren çalışanlar, bazen görevlerini tamamlamaları için kendilerine sadece 5 dakika verildiğini iddia ediyor.

"Gün içinde kaç tane yaptığımı saymıyorum bile" diyen bir çalışan, diğer şeylerden çok işi bitirme süresine odaklandığını vurguladı.

Gazetecilerin durumla ilgili sorusu üzerine Google, konuya mesafeli yaklaştı. Sorunun kendileriyle değil, istihdam ve çalışma koşullarından da sorumlu olan GlobalLogic çalışanlarıyla ilgili olduğunu ve geçici olarak Google'da ürünleri hakkında geri bildirim sağlamakla görevli olduklarını belirttiler.