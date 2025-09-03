Enflasyon verisi sonrası ekonomistler tek ağız oldu: Faizde o ihtimal çok düşük

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi kararını açıklayacak. Piyasanın beklentisi TCMB'nin faiz indirimine gideceği yönündeydi. Üstelik Merkez Bankası 24 Temmuz'da 250 baz puan olan beklentinin üzerine çıkarak 300 baz puan indirime gitmesi, metinde daha ılımlı bir hava vermesi ile 11 Eylül'de 300 baz puanlık indirim beklentisi oluştu. İş dünyası temsilcilerinin, Merkez Bankası'nın 300 baz puanın çok daha üzerinde bir alana sahip olduğu değerlendirmeleri de indirimin yüksek olacağı beklentisini iyice güçlendirdi.

ENFLASYON BEKLENTİNİN ÜZERİNDE

Ancak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri beklentinin üzerinde gelmesi ve siyasi arenandaki gerilim sonrası ekonomistler faiz indirimi beklentisini düşürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ağustos 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu. TÜİK'in açıkladığına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,04 olurken, yıllık bazda 32,95 gerçekleşti.

CHP'YE KAYYUM ATANMASI

Dün CHP Kurultay davasından çıkan kararla CHP İstanbul İl yönetiminin görevden alınarak yerine kayyum atanması ekonomide göstergeleri yeniden dibe çekti. Merkez Bankası'nın faiz kararında bu gelişmenin de etkili olacağı belirtiliyor.

İktisatçı Hayri Kozanoğlu, enflasyon verileri açıklandıktan sonra şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ağustos ayı enflasyonu %2,04 ile beklenenden yüksek geldi. CHP’ye yönelik operasyonla birleştirince, TCMB’nin faiz indirim süreci zora girdi. 11 Eylül toplantısında 300 baz puan indirim piyasaları iyice karıştırır."

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara da enflasyon verilerinin yanında 4,8 olarak açıklanan büyüme verilerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Dünkü büyüme ve bugünkü enflasyon verisinden sonra Eylül ayında merkez bankasının 300 baz puan indirme olasılığı çok azaldı."

Ekonomist Mustafa Sönmez ise X hesabından şunları kaydetti: