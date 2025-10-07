Daha ucuz bir Tesla modeli geliyor: Musk'ın bu modele dair beklentileri yüksek

Çoğu otomobil şirketi, daha ucuz elektrikli otomobil isteyen müşterilerin taleplerine uyum sağlamaya başlamışken, Elon Musk şirketin robotik ve robotik sistemlere odaklanması gerektiğine karar verdi

ÇOK DEĞİL AMA İSTATİSTİKSEL OLARAK ANLAMLI

Model 2'den bu şekilde vazgeçtiler. Ancak bu, satışları artırmaya yardımcı olabilecek daha ucuz bir Tesla modelinden vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. Şirket, sosyal ağlarda Tesla'nın esasen Model Y'nin daha ucuz bir versiyonu olan bu modeli zaten sunabileceğini gösteren iki tanıtım videosu yayınladı.

Bu tanıtımların, yani piyasa beklentilerinin etkisiyle hisse senedi fiyatı da yükseldi ve şirketin piyasa değeri 1,5 milyar dolara yaklaştı. Aracın tanıtımının ardından hisse senedi fiyatının nasıl hareket edeceğini görmek ilginç olacak.

ÜRETİM FİYATI YÜZDE 20 DÜŞTÜ

Tesla, ABD'de elektrikli araçları 7.500 dolara kadar ucuzlatan federal vergi indirimlerinin sona ermesiyle de desteklenen harika bir çeyrek ve mükemmel satış rakamlarıyla karşı karşıya . Bazı alıcılar, daha düşük fiyatlara sahipken elektrikli motorlu araçlara yöneldi. Tesla'nın ve diğer elektrikli araçların satışlarının bu yılın son çeyreğinde nasıl olacağını görmek ilginç olacak. Bu rakamların daha düşük olması bekleniyor ancak bunu ancak gelecek yılın başında öğrenebileceğiz.

Analistlerin tahminlerine göre Tesla'nın bu yılı da zararla kapatması bekleniyor . Satışların bir önceki yıla göre düşmesi bekleniyor. Satışların 1,62 milyon araca ulaşması bekleniyor.

Tesla'nın tanıtacağı daha ucuz modelin bu yılki satışları çok fazla etkilememesi bekleniyor. Zira modelin yıl sonuna doğru satışa sunulması bekleniyor. Tesla'nın 2026 sonuna kadar yılda yaklaşık 250 bin adet üretmesi bekleniyor. Analistler, gelecek yılın şirket için daha iyi geçeceğini ve satışların 1,85 milyon adede ulaşabileceğini düşünüyor.

Mevcut Model Y ile karşılaştırıldığında, daha uygun fiyatlı versiyonu yaklaşık yüzde yirmi daha ucuza üretilecek. Tesla'nın bu tasarrufu sağlamak için ne yapacağı resmi olarak bilinmiyor, ancak Reuters , önceki analist tahminlerine dayanarak daha küçük bir batarya, arka dokunmatik ekranın kaldırılması ve cam tavan bekleyebileceğimizi söylüyor . Ayrıca, koltukların artık deri değil, daha ucuz bir malzemeden yapılacağı ve Tesla'nın bu Model Y versiyonuna daha az hoparlör takmayı planladığı bildiriliyor.