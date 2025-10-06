BYD uçtu Tesla yetişemedi!

BYD, resmi raporlarında hem saf elektrikli hem de plug-in hibrit araçların satış istatistiklerine vurgu yapıyor. Dış kaynaklardan elde edilen veriler, şirketin elektrikli araç segmentindeki konumu hakkında daha net bir fikir veriyor.

İLK ÜÇ ÇEYREKTEKİ FARK 388 BİN ARACA ULAŞTI

CarNewsChina yayın organı, BYD'nin 2025'in ilk üç çeyreğinde Tesla'dan 388 bin adet daha fazla elektrikli araç sattığını iddia ediyor.

Medya haberleri genellikle Tesla'nın başarısızlıklarına odaklansa da, üçüncü çeyrekte satılan 497 bin 99 adetlik elektrikli araç rekoru, Elon Musk'ın şirketini bir nebze olsun toparladı.

Ancak ABD pazarındaki talep artışının geçici olduğu görülüyor. Zira Tesla'nın yerli müşterileri, Eylül ayı sonunda sona eren sübvansiyon programının bitmesinden önce satın alımlarını artırdı.

Piyasa analistleri, Tesla'nın dördüncü çeyrekte elektrikli araç satışlarında düşüş yaşamasını bekliyor.

BYD, 2025'İN İLK DOKUZ AYINDA 1,6 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ SATTI

Çinli bir blog yazarı, BYD'nin yılın ilk üç çeyreğinde 1,6 milyon adet bataryalı elektrikli araç sattığını, Tesla'nın ise sadece 1,22 milyon adet sattığını iddia ediyor.

Bu, BYD'nin bu yıl sonuna kadar, plug-in hibritlerin resmi mali tablolara dahil edilmesi konusunda herhangi bir çekincesi olmaksızın, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olarak konumunu sağlamlaştırma şansının yüksek olduğu anlamına geliyor.

Ancak BYD için işler pek de iyi gitmiyor; Çin pazarındaki fiyat savaşları şirketin finansal kaynaklarını tüketiyor. Bölge pazarı doygunluğa yaklaşırken, BYD kârını korumak için giderek daha fazla ihracat pazarına yöneliyor.

BYD, yalnızca üçüncü çeyrekte 582.500 adet elektrikli araç sattı. Bu, ikinci çeyreğe göre %4, bir önceki yıla göre ise %31,4'lük bir artışı temsil ediyor.

Tesla'da ise farklı bir trend görülüyor: Üçüncü çeyrekte satışlar, ikinci çeyreğe kıyasla %29,4 artarak 497 bin 99 adet elektrikli araca ulaşırken, yıllık bazda satışlar yalnızca %7,4 arttı.

BYD, geçen yılın dördüncü çeyreğinde elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geride bıraktı ve Çinli şirket o zamandan beri liderliğini sürdürüyor. Counterpoint Research'e göre, BYD bu yılı küresel elektrikli araç pazarında %15,7'lik bir payla tamamlarken, Tesla %15,3'lük payını koruyacak.