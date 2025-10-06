Büyük otomobil üreticisi müşteri verilerinin çalındığını doğrulayarak acil bir açıklama yayınladı

Son aylarda çok sayıda küresel marka siber saldırılara maruz kaldı. Bu durum , otomobil üreticisinin, firmanın kullandığı üçüncü taraf bir veri işleme işletmesine yönelik gerçekleştirilen bir siber saldırıya kurban gitmesinin ardından geldi .

Söz konusu şirket Renault olup, özellikle İngiltere'deki müşteri tabanını etkilemiştir .

Renault Group UK olayı doğruladı ve saldırıdan etkilenen kişilere e-posta yoluyla bir açıklama gönderdi. Açıklamada, bazı müşterilerinin 'kişisel verilerinin' 'sistemlerinden birinden alındığı' belirtildi.

The Sun gazetesinin haberine göre şirket, şu açıklamayı yaptı: "Renault Group UK'nin üçüncü taraf veri işleme sağlayıcılarından biri, bir siber saldırıya maruz kaldıklarını ve bazı müşterilerin kişisel verilerinin sistemlerinden alındığını bize bildirdi.

"Bunlara şunlar dahildir: müşteri adları, adresleri, doğum tarihleri, cinsiyetleri, telefon numaraları, araç kimlik numaraları ve araç tescil bilgileri.

"Hiçbir finansal veya parola verisi tehlikeye atılmadı. Üçüncü taraf sağlayıcı, bunun kontrol altına alınmış münferit bir olay olduğunu doğruladı ve tüm uygun önlemlerin alınmasını sağlamak için onlarla birlikte çalışıyoruz. İlgili tüm makamlara bildirdik.

"Renault Group UK'nin hiçbir sistemi tehlikeye atılmadı. Etkilenen tüm müşterilerimizle iletişime geçerek onları siber saldırı konusunda bilgilendiriyor ve kişisel bilgilerine yönelik istenmeyen taleplere karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz.

"Etkilenen tüm müşterilerimizden özür dileriz. Veri gizliliği bizim için son derece önemlidir ve bu olayın yaşanmasından dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz."

Ancak Renault, son aylarda siber saldırı bildiren tek büyük şirket değil; bu ihlallerin diğer birçok küresel markayı da etkilediği görülüyor.

Jaguar Land Rover, geçen ay uğradığı büyük siber saldırının ardından fabrikasını kapatarak üretimini durdurmak zorunda kaldı.

Şirket bu hafta yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde üretime yeniden başlamayı umduğunu belirtti.

Son zamanlarda siber güvenlik ihlallerine maruz kalan diğer şirketler arasında İngiltere'nin ana cadde perakendecisi M&S ve bira firması Asahi de yer alıyor.