BMW'nin yeni SUV'u piyasalara yıldırım gibi düşecek

BMW'nin değerini Mercedes-Benz GLS, Audi Q9 ve dünyanın diğer bölgelerinde Cadillac Escalade IQ gibi modellere karşı savunmak için kullanılacak modeldir.

X7, kökten yenilenen Neue Klasse tasarım dilini takip ederek ve aynı zamanda en üst düzey teknolojiyi de bünyesinde barındırarak BMW'nin yeni çağına adım atacak. Bavyeralılar henüz tanıtım çalışmalarına başlamadı; sonuçta henüz erken, çünkü X7'nin (son nesli 2018'de piyasaya sürülen ve 2022'de makyajlanan) lansmanının gelecek yılın sonunda yapılması bekleniyor. Bununla ilgili ilginç bilgiler ortaya çıkıyor.

Klasik çift ızgaranın korunması ve krom çerçevenin yerini aydınlatmalı elemanlara bırakması bekleniyor. Havalandırma menfezleri daha dikdörtgen bir şekle sahip olacakken, çift ışık düzeninin, yani gündüz farlarının (DRL) kaputun üst kısmında ve farların kare üniteler halinde daha aşağıda konumlandırılmasının nihai tercih olacağı söyleniyor.

Benzer bir karaktere sahip olan, iX3'te daha önce gördüğümüzle aynı çizgide , gövdenin yan tarafında geleneksel kapı kolları, Ford Mustang Mach-E'ye benzer bir tarzda, pencere çizgisinden yükselen gizli "kanatlar" ile değiştirilecek . Arkada, X7 bölünmüş bagaj kapağını korurken, arka lambalar LED ve çok ince olacak. M Performance versiyonları dört egzoz çıkışıyla öne çıkarken, elektrikli iX7, modelin elektrikli yapısına uyarlanmış farklı bir arka difüzöre sahip olacak.

BMW'nin ürün listesi büyük SUV'nin içerisinde de Panoramic Vision teknolojisiyle yeni bir dönem yaşanacak. Panoramik Vision teknolojisi , gösterge panelinde baştan sona devasa bir dijital ekranla tüm ilgiyi üzerine çekecek.

Yeni Panoramik iDrive multimedya sistemi bu modelde ilk kez sunulacak. Sistem, temel bilgi-eğlence işlevleri için 3D Head-Up Display ve büyük bir merkezi dokunmatik ekranla gelecek. Ancak iDrive kumandasının döner düğmesini unutmanız gerekecek.

Yeni X7, BMW'nin CLAR (Cluster Architecture) mimarisinin geliştirilmiş bir versiyonuna dayanmaya devam edecek . Teknolojik özellikleri arasında otoyolda eller serbest sürüş, şehir içinde aracın otomatik olarak durup çalışmasını sağlayan trafik ışığı algılamalı Şehir Asistanı, adaptif havalı süspansiyon, elektronik kontrollü amortisörler ve dört tekerlekten direksiyon yer alacak.

Güç aktarma organları seçeneklerine gelince, benzinli ve dizel motorlar kalacak ancak dediğimiz gibi iX7'nin ilk tamamen elektrikli versiyonu da olacak .