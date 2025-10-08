Bakanlık fırsatçıların gözünün yaşına bakmadı: 150 bin lira para cezası verildi

Bakanlık fırsatçıların gözünün yaşına bakmadı: 150 bin lira para cezası verildi
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, genel ekonomik verilere aykırı şekilde fahiş fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle üç taşınmaz ilanı sahibi için ayrı ayrı 150 bin lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilan platformlarında, kötü niyetli yapılan fiyat manipülasyonlarının yakından takip edildiği bildirildi.

"150 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANMIŞTIR"

Bu kapsamda vatandaşlardan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden şikayetler geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"16 Eylül'de 9,5 milyon liraya ilana girilen bir taşınmazın yalnızca 18 gün sonra 13 milyon liraya yükseltildiği tespit edilmiştir. Başka bir ilanda, iki hafta içinde 1 milyon liralık artış belirlenmiştir. Bir diğer ilanda ise sadece bir hafta içinde 1,5 milyon liraya yakın fiyat artışı yapılmıştır. Bu üç ilan sahibinin her birine, genel ekonomik verilere aykırı fahiş fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle 150 bin lira para cezası uygulanmıştır. Tüketiciyi yanıltan, piyasayı bozucu ve haksız kazanca yol açan her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak:AA

