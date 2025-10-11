Avrupa devi Amerika'dan çekiliyor

Yayınlanma:
Danimarkalı enerji şirketi Orsted, 2 bin kişiyi işten çıkaracağını ve ABD rüzgar enerjisi pazarından çekileceğini duyurdu.

Orsted şirketi, 2027 yılı sonuna kadar yaklaşık 2.000 kişiyi işten çıkaracağını ve faaliyetlerini kademeli olarak yalnızca Avrupa rüzgar enerjisi pazarına yönlendireceğini duyurdu. Orsted yaptığı açıklamada, çalışan sayısındaki azalmanın rekabet gücünü artırma ve işletme yapısını rasyonalize etme yönündeki daha kapsamlı bir planın parçası olduğunu belirtti.

Şirket, önümüzdeki yıllarda birkaç büyük açık deniz rüzgar çiftliğini tamamlamayı bekliyor, ancak geliştirmenin bir sonraki aşamasının çok daha az iş gücü gerektireceğini belirtiyor.

Bloomberg'in haberine göre, bu karar şirketin bilançosunu güçlendiren ve yeniden yapılandırmaya hazırlık niteliğindeki 9,4 milyar dolar değerindeki hisse ihracının tamamlanmasının hemen ardından geldi.

Orsted, son yıllarda Amerikan pazarında önemli kayıplar yaşadı . Artan maliyetler, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ve Başkan Donald Trump yönetimi altında enerji politikalarındaki değişiklikler, Danimarkalı firmayı Amerika Birleşik Devletleri'nde planlanan projelerden vazgeçmeye zorladı.

Avrupa pazarında ise şirket, Kuzey Denizi, Baltık bölgesi aktif projelerinin bulunduğu Büyük Britanya'daki yatırımlarıyla lider rolünü sürdürmeyi planlıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

