AB’de Güneş rekor kırdı!

Sayısız bilim insanı , eğer eğilimler bu şekilde devam ederse gezegenimizin kaçınılmaz olarak karşı karşıya kalacağı tehdidi azaltmak için acil eyleme ihtiyaç duyulduğu için iklim değişikliği konusunda uyarılarda bulunuyor .

Küresel ısınmanın etkilerini yavaşlatmak için gökyüzüne güneşi kapatan bir şemsiye yerleştirmek gibi bir dizi deney ortaya çıkmış olsa da , birçok kişi en etkili eylemin fosil yakıtlardan ve sera gazı üreten enerji kaynaklarından yenilenebilir seçeneklere geçmek olacağını savunuyor.

Çin ve Suudi Arabistan gibi bazı ülkeler yenilenebilir enerji üretiminde önemli ilerlemeler kaydetti , ancak tartışmasız en büyük ilerleme Avrupa Birliği'nde kaydedildi. Yeni bir araştırma, güneş enerjisinin son bir yılda üretilen elektriğin en büyük kaynağı olduğunu ortaya koydu.

GÜNEŞ ENERJİSİ ARTIK AB'DE ELEKTRİK ÜRETİMİNİN ÖNDE GELEN KAYNAĞI

Independent'ın haberine göre , yeni rakamlara göre güneş enerjisi, AB genelinde üretilen toplam elektriğin yüzde 22'sini oluşturarak rekor kırdı ve ikinci sırada yer alan nükleer enerjiyi yüzde 21,6 ile geride bıraktı.

Toplamda, 2025 yılının ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği genelinde üretilen toplam elektriğin yarısından biraz fazlası yenilenebilir kaynaklardan üretildi. Bu, iklim mücadelesi söz konusu olduğunda önemli bir ilerleme ve nadir görülen umut verici bir işaret anlamına geliyor.

Özellikle Eurostat raporunda, yenilenebilir enerji kullanımında Danimarka'nın (%94,7), Letonya'nın (%93,4) ve Avusturya'nın (%91,8) ilk üç sırada yer aldığı ve bu ülkelerin elektriklerinin neredeyse tamamının temiz kaynaklardan geldiği vurgulandı.

Ayrıca Lüksemburg ve Belçika gibi ülkeler yenilenebilir enerjiye olan bağımlılıklarını her geçen yıl önemli ölçüde artırarak genel yüzdelik paylarını sırasıyla %13,5 ve %9,1 oranında artırdılar.

Dünya çapında anlamlı bir ilerleme kaydedilebilmesi için daha çok yol kat edilmesi gerekse de (özellikle yapay zeka sektöründeki yoğun talep göz önüne alındığında ), bu rakamlar kesinlikle iyileştirmelerin mümkün olduğuna dair umut verici bir işaret ve Birleşmiş Milletler'in raporları bunu 'olumlu bir dönüm noktası' olarak adlandırıyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de bunun "yeni bir enerji çağının başlangıcı" olduğunu ve Kuzey Avrupa'daki bir kasabada devrim niteliğinde enerji depolama yöntemlerinin gösterilmesinin, gelecekte yaşanacak sayısız yıkım öngörüsü arasında kesinlikle bir umut ışığı getirdiğini belirtti.