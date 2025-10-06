AB'de de gayrimenkul fiyatları ve kiralar arttı: Bir ülke hariç

2025 yılının ilk çeyreğine kıyasla konut fiyatları yüzde 1,6, kiralar ise yüzde 0,7 arttı. Bu da AB genelinde gayrimenkul piyasasının istikrarlı büyümesinin devam ettiğini gösteriyor.

Avrupa Birliği'nde 2010'dan bu yana konut fiyatları toplamda yüzde 60,5 artarken, kiralar da yüzde 28,8 arttı.

Ancak büyüme yörüngesi farklıydı; kiralar kademeli ve istikrarlı bir büyüme kaydederken, daire fiyatları önemli ölçüde daha büyük dalgalanmalar gösterdi; önce 2015'ten 2022'ye kadar güçlü bir büyüme, ardından daha kısa bir durgunluk dönemi ve en sonunda 2024'ten itibaren yenilenen bir yükseliş eğilimi.

2010-2025 döneminde konut gayrimenkul fiyatlarında en yüksek artış yüzde 277 ile Macaristan'da, yüzde 250 ile Estonya'da kaydedilirken, Litvanya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Bulgaristan, Avusturya, Lüksemburg, Polonya, Slovakya ve Hırvatistan olmak üzere diğer on üye ülkede fiyatlar iki katına veya daha fazla çıktı.

Eurostat'ın internet sitesine göre, söz konusu dönemde konut emlak satış fiyatlarının yüzde 1 düştüğü tek ülke İtalya oldu.

Kira fiyatlarına gelince, en yüksek artış Estonya'da yüzde 218, Litvanya'da yüzde 192, Macaristan'da yüzde 125 ve İrlanda'da yüzde 117 olarak kaydedildi. Yunanistan, kiraların 2010'dan bu yana yüzde 9 düştüğü tek Avrupa Birliği üyesi.