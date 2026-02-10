Altın ya uçacak ya da kaçacak! Yatırımcı çok tedirgin

Altın piyasalarında son iki haftada yaşanan sert dalgalanmadan sonra yatırımcılar tedirginliğini gösterdi. Piyasaya olan çekimser yaklaşım nedeniyle güne ufak bir düşüşle başlayan gram altın 7 bin TL, ons altın ise 5 bin dolar civarında seyretmeye devam ediyor. İşte 10 Şubat sabahı güncel altın fiyatları...