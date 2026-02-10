Altın ya uçacak ya da kaçacak! Yatırımcı çok tedirgin
10 Şubat 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet
Gram altın (satış): 7.041,69 TL
Ons altın (satış): 5.025,84 $
10 Şubat 2026 Güncel altın fiyatları
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın TL
|7.040,67
|7.041,69
|-1,08%
|6:58
|Ons altın $
|5.025,07
|5.025,84
|-1,04%
|7:13
|Çeyrek altın TL
|11.904,00
|12.064,00
|-1,04%
|6:57
|Yarım altın TL
|23.808,00
|24.121,00
|-1,04%
|6:58
|Tam altın TL
|46.660,18
|47.700,06
|-0,82%
|17:00
|Cumhuriyet altını TL
|47.470,00
|48.022,00
|-1,03%
|6:58
|Külçe altın ($/kg)
|166.000,00
|166.500,00
|-0,77%
|17:01
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
9 Şubat 2026 Kapanış ve Bugün
|Kalem
|9 Şubat 2026
kapanış
|Bugün 10 Şubat 2026
|Fark
|Gram altın (satış)
|7.028,60 TL
|7.041,69 TL
|+13,09 TL
|Ons altın (satış)
|5.015,40 $
|5.025,84 $
|+10,44 $
10 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 113,78 TL
Gram gümüş satış: 113,89 TL
10 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,5875 TL
Dolar satış: 43,6166 TL
Euro alış: 51,9186 TL
Euro satış: 51,9958 TL
Sterlin alış: 59,6478 TL
Sterlin satış: 59,7598 TL
10 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.47 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.74 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT
10 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
10 Şubat 2026 kripto piyasası
