Altın ya uçacak ya da kaçacak! Yatırımcı çok tedirgin
Yayınlanma:
Altın piyasalarında son iki haftada yaşanan sert dalgalanmadan sonra yatırımcılar tedirginliğini gösterdi. Piyasaya olan çekimser yaklaşım nedeniyle güne ufak bir düşüşle başlayan gram altın 7 bin TL, ons altın ise 5 bin dolar civarında seyretmeye devam ediyor. İşte 10 Şubat sabahı güncel altın fiyatları...

10 Şubat 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet

  • Gram altın (satış): 7.041,69 TL

  • Ons altın (satış): 5.025,84 $

10 Şubat 2026 Güncel altın fiyatları

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın TL7.040,677.041,69-1,08%6:58
Ons altın $5.025,075.025,84-1,04%7:13
Çeyrek altın TL11.904,0012.064,00-1,04%6:57
Yarım altın TL23.808,0024.121,00-1,04%6:58
Tam altın TL46.660,1847.700,06-0,82%17:00
Cumhuriyet altını TL47.470,0048.022,00-1,03%6:58
Külçe altın ($/kg)166.000,00166.500,00-0,77%17:01

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

9 Şubat 2026 Kapanış ve Bugün

Kalem9 Şubat 2026
kapanış		Bugün 10 Şubat 2026Fark
Gram altın (satış)7.028,60 TL7.041,69 TL+13,09 TL
Ons altın (satış)5.015,40 $5.025,84 $+10,44 $

10 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.040,67 TL

Gram altın satış: 7.041,69 TL

10 Şubat 2026 çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış: 11.904,00 TL

Çeyrek altın satış: 12.064,00 TL

10 Şubat 2026 yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış: 23.808,00 TL

Yarım altın satış: 24.121,00 TL

10 Şubat 2026 tam altın ne kadar?

Tam altın alış: 46.660,18 TL

Tam altın satış: 47.700,06 TL

10 Şubat 2026 cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış: 47.470,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 48.022,00 TL

10 Şubat 2026 ons altın ne kadar?

Ons altın alış: 5.025,07 $

Ons altın satış: 5.025,84 $

10 Şubat 2026 24 ayar külçe altın ne kadar?

Külçe altın alış: 166.000,00 $

Külçe altın satış: 166.500,00 $

10 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 113,78 TL
Gram gümüş satış: 113,89 TL

10 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

10 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,5875 TL

Dolar satış: 43,6166 TL

Euro alış: 51,9186 TL

Euro satış: 51,9958 TL

Sterlin alış: 59,6478 TL

Sterlin satış: 59,7598 TL

10 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

10 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.47 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.74 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT

10 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

10 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

10 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

10 Şubat 2026 kripto piyasası

10 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

