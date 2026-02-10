10 Şubat 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şehirler arasında farklılık gösterirken, Avrupa ve Anadolu yakası ile büyükşehirler arasındaki fiyat farkları da dikkat çekti. Yapılan güncelleme, sürücülerin ve lojistik sektörünün fiyat gelişmelerini yakından takip etmesine neden oldu.

Tüm bu tabloda, akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni bir zam beklentisi oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, benzine 12 Şubat Perşembe günü 1,55 TL zam yapılmasının öngörüldüğünü duyurdu. Aydilek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Benzine zam... Uluslararası piyasada fiyatlarda belirgin bir düşüş olmaması durumunda, perşembe gününden itibaren benzine 1,55 TL zam gelmesi bekleniyor.

Bu gelişme, özellikle şehir içi ve şehirlerarası ulaşım maliyetlerini artırabilir ve sürücülerin yakıt planlamalarını yeniden gözden geçirmesine yol açabilir.

10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 55.47 Motorin 57.74 LPG 30.09

10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 55.30 Motorin 57.57 LPG 29.49

10 ŞUBAT 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 56.39 Motorin 58.86 LPG 29.97

10 ŞUBAT 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 56.68 Motorin 59.13 LPG 29.89

