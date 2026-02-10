Akaryakıt fiyatlarında son durum: Pompa fiyatları değişecek mi?

Yayınlanma:
Güncelleme:
Zamların ardından 10 Şubat 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şehirden şehre farklılık gösteriyor. Sürücüler fiyatları yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde büyük bir zam bekleniyor. Peki, 10 Şubat’ta benzinin, motorinin ve LPG’nin litre fiyatları ne kadar oldu?

10 Şubat 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şehirler arasında farklılık gösterirken, Avrupa ve Anadolu yakası ile büyükşehirler arasındaki fiyat farkları da dikkat çekti. Yapılan güncelleme, sürücülerin ve lojistik sektörünün fiyat gelişmelerini yakından takip etmesine neden oldu.

Tüm bu tabloda, akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni bir zam beklentisi oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, benzine 12 Şubat Perşembe günü 1,55 TL zam yapılmasının öngörüldüğünü duyurdu. Aydilek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Benzine zam... Uluslararası piyasada fiyatlarda belirgin bir düşüş olmaması durumunda, perşembe gününden itibaren benzine 1,55 TL zam gelmesi bekleniyor.

Bu gelişme, özellikle şehir içi ve şehirlerarası ulaşım maliyetlerini artırabilir ve sürücülerin yakıt planlamalarını yeniden gözden geçirmesine yol açabilir.

10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı (TL)
Benzin55.47
Motorin57.74
LPG30.09

10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı (TL)
Benzin55.30
Motorin57.57
LPG29.49

10 ŞUBAT 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı (TL)
Benzin56.39
Motorin58.86
LPG29.97

10 ŞUBAT 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı (TL)
Benzin56.68
Motorin59.13
LPG29.89

10 ŞUBAT 2026 BENZİN NE KADAR?

  • İstanbul Avrupa: 55.47 TL
  • İstanbul Anadolu: 55.30 TL
  • Ankara: 56.39 TL
  • İzmir: 56.68 TL

10 ŞUBAT 2026 MOTORİN NE KADAR?

  • İstanbul Avrupa: 57.74 TL
  • İstanbul Anadolu: 57.57 TL
  • Ankara: 58.86 TL
  • İzmir: 59.13 TL

10 ŞUBAT 2026 LPG NE KADAR?

  • İstanbul Avrupa: 30.09 TL
  • İstanbul Anadolu: 29.49 TL
  • Ankara: 29.97 TL
  • İzmir: 29.89 TL

Akaryakıtta son durum: Zam veya indirim var mı?Akaryakıtta son durum: Zam veya indirim var mı?

10 Şubat 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.040,67 TL

Gram altın satış: 7.041,69 TL

10 Şubat 2026 Altın Fiyatları

10 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 114,07 TL

Gram gümüş satış: 114,19 TL

10 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

10 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,5863 TL

Dolar satış: 43,6214 TL

Euro alış: 51,9104 TL

Euro satış: 52,0049 TL

Sterlin alış: 59,6488 TL

Sterlin satış: 59,7619 TL

10 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

10 Şubat 2026 kripto piyasası

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

