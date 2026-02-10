Akaryakıt fiyatlarında son durum: Pompa fiyatları değişecek mi?
10 Şubat 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şehirler arasında farklılık gösterirken, Avrupa ve Anadolu yakası ile büyükşehirler arasındaki fiyat farkları da dikkat çekti. Yapılan güncelleme, sürücülerin ve lojistik sektörünün fiyat gelişmelerini yakından takip etmesine neden oldu.
Tüm bu tabloda, akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni bir zam beklentisi oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, benzine 12 Şubat Perşembe günü 1,55 TL zam yapılmasının öngörüldüğünü duyurdu. Aydilek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Benzine zam... Uluslararası piyasada fiyatlarda belirgin bir düşüş olmaması durumunda, perşembe gününden itibaren benzine 1,55 TL zam gelmesi bekleniyor.
Bu gelişme, özellikle şehir içi ve şehirlerarası ulaşım maliyetlerini artırabilir ve sürücülerin yakıt planlamalarını yeniden gözden geçirmesine yol açabilir.
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı (TL)
|Benzin
|55.47
|Motorin
|57.74
|LPG
|30.09
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı (TL)
|Benzin
|55.30
|Motorin
|57.57
|LPG
|29.49
10 ŞUBAT 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı (TL)
|Benzin
|56.39
|Motorin
|58.86
|LPG
|29.97
10 ŞUBAT 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı (TL)
|Benzin
|56.68
|Motorin
|59.13
|LPG
|29.89
10 ŞUBAT 2026 BENZİN NE KADAR?
- İstanbul Avrupa: 55.47 TL
- İstanbul Anadolu: 55.30 TL
- Ankara: 56.39 TL
- İzmir: 56.68 TL
10 ŞUBAT 2026 MOTORİN NE KADAR?
- İstanbul Avrupa: 57.74 TL
- İstanbul Anadolu: 57.57 TL
- Ankara: 58.86 TL
- İzmir: 59.13 TL
10 ŞUBAT 2026 LPG NE KADAR?
- İstanbul Avrupa: 30.09 TL
- İstanbul Anadolu: 29.49 TL
- Ankara: 29.97 TL
- İzmir: 29.89 TL
Akaryakıtta son durum: Zam veya indirim var mı?
10 Şubat 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.040,67 TL
Gram altın satış: 7.041,69 TL
10 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 114,07 TL
Gram gümüş satış: 114,19 TL
10 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,5863 TL
Dolar satış: 43,6214 TL
Euro alış: 51,9104 TL
Euro satış: 52,0049 TL
Sterlin alış: 59,6488 TL
Sterlin satış: 59,7619 TL