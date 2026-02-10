Dolar kendi derdinde, Euro 52 TL'yi zorluyor
Dünya piyasalarında Dolar, Euro karşısında kaybettiği değeri toparlamak için çaba gösteriyor. TL bazında ise Euro tekrar 52 TL bandına dayandı, sabah saatlerinde küçük oynamalarla sınırı aşsa da 51,93 TL civarında hareketine devam ediyor. İşte 10 Şubat 2026 sabahının döviz kurları...
10 Şubat 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet
10 Şubat 2026 güncel döviz kurları
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|43,5863
|43,6214
|0,07%
|7:53
|Euro (EUR)
|51,9104
|52,0049
|0,07%
|7:53
|Sterlin (GBP)
|59,6488
|59,7619
|0,04%
|7:53
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
9 Şubat 2026 kapanış ve bugün
|Kalem
|9 Şubat 2026 kapanış
|Bugün 10 Şubat 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|43,5909 TL
|43,6214 TL
|+0,0305 TL
|Euro (EUR) (satış)
|51,9572 TL
|52,0049 TL
|+0,0477 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|59,4542 TL
|59,7619 TL
|+0,3077 TL
10 Şubat 2026 dolar ne kadar?
Dolar (USD) alış: 43,5863 TL
Dolar (USD) satış: 43,6214 TL
10 Şubat 2026 euro ne kadar?
Euro (EUR) alış: 51,9104 TL
Euro (EUR) satış: 52,0049 TL
10 Şubat 2026 sterlin ne kadar?
Sterlin (GBP) alış: 59,6488 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,7619 TL
10 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.040,67 TL
Gram altın satış: 7.041,69 TL
10 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 113,78 TL
Gram gümüş satış: 113,89 TL
10 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.47 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.74 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT
10 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları
10 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
10 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri
10 Şubat 2026 kripto piyasası
10 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum