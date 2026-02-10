Dolar kendi derdinde, Euro 52 TL'yi zorluyor

Dünya piyasalarında Dolar, Euro karşısında kaybettiği değeri toparlamak için çaba gösteriyor. TL bazında ise Euro tekrar 52 TL bandına dayandı, sabah saatlerinde küçük oynamalarla sınırı aşsa da 51,93 TL civarında hareketine devam ediyor. İşte 10 Şubat 2026 sabahının döviz kurları...