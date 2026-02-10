Dolar kendi derdinde, Euro 52 TL'yi zorluyor

Dolar kendi derdinde, Euro 52 TL'yi zorluyor
Yayınlanma:
Dünya piyasalarında Dolar, Euro karşısında kaybettiği değeri toparlamak için çaba gösteriyor. TL bazında ise Euro tekrar 52 TL bandına dayandı, sabah saatlerinde küçük oynamalarla sınırı aşsa da 51,93 TL civarında hareketine devam ediyor. İşte 10 Şubat 2026 sabahının döviz kurları...

10 Şubat 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet

  • Dolar (satış): 43,6214 TL

  • Euro (satış): 52,0049 TL

  • Sterlin (satış): 59,7619 TL

10 Şubat 2026 güncel döviz kurları

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar (USD)43,586343,62140,07%7:53
Euro (EUR)51,910452,00490,07%7:53
Sterlin (GBP)59,648859,76190,04%7:53

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

9 Şubat 2026 kapanış ve bugün

Kalem9 Şubat 2026 kapanışBugün 10 Şubat 2026Fark
Dolar (USD) (satış)43,5909 TL43,6214 TL+0,0305 TL
Euro (EUR) (satış)51,9572 TL52,0049 TL+0,0477 TL
Sterlin (GBP) (satış)59,4542 TL59,7619 TL+0,3077 TL

10 Şubat 2026 dolar ne kadar?

Dolar (USD) alış: 43,5863 TL
Dolar (USD) satış: 43,6214 TL

10 Şubat 2026 euro ne kadar?

Euro (EUR) alış: 51,9104 TL
Euro (EUR) satış: 52,0049 TL

10 Şubat 2026 sterlin ne kadar?

Sterlin (GBP) alış: 59,6488 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,7619 TL

10 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.040,67 TL

Gram altın satış: 7.041,69 TL

10 Şubat 2026 Altın Fiyatları

10 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 113,78 TL
Gram gümüş satış: 113,89 TL

10 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

10 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.47 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.74 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT

10 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

10 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

10 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

10 Şubat 2026 kripto piyasası

10 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Ekonomi
Gümüş alanın da dili yandı, %30 değer kaybı devam ediyor
Gümüş alanın da dili yandı, %30 değer kaybı devam ediyor
Altın ya uçacak ya da kaçacak! Yatırımcı çok tedirgin
Altın ya uçacak ya da kaçacak! Yatırımcı çok tedirgin