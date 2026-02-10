Borsa güne artıda başladı
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kazanarak 13.838,38 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 13.855,79 puandan başladı.
10 Şubat 2026 Borsa İstanbul kısa özet
BIST 100: 13.855,79
Değişim: +17,41 (%0,13)
Açılış: 13.855,79
Gün içi aralık: 13.855,79 – 13.855,79
İşlem hacmi: 940.619.982 milyar TL
Saat: 10:15
10 Şubat 2026 BIST 100 Endeksi
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|13.855,79
|Değişim
|+17,41 (%0,13)
|Önceki kapanış
|13.838,38
|Gün içi en düşük
|13.855,79
|Gün içi en yüksek
|13.855,79
|İşlem hacmi
|940.619.982 milyar TL
|Saat
|10:15
10 Şubat 2026 en çok yükselen hisseler
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|AKHAN
|28,60
|10,00
|NETCD
|67,30
|9,97
|DOGUB
|37,30
|5,97
|PRKAB
|67,85
|5,03
|ZGYO
|29,00
|4,54
10 Şubat 2026 en çok düşen hisseler
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|MMCAS
|109,00
|-6,92
|BURVA
|771,50
|-5,80
|DITAS
|42,90
|-5,42
|ARZUM
|2,70
|-4,59
|TTRAK
|580,50
|-4,44
10 Şubat 2026 en çok işlem gören hisseler
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|THYAO
|329,00
|99.828.470,00
|TOASO
|323,00
|79.424.731,00
|AKBNK
|85,60
|50.951.688,00
|SISE
|48,48
|38.152.548,00
|ISCTR
|16,98
|37.091.944,02
10 Şubat 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.040,67 TL
Gram altın satış: 7.041,69 TL
10 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 114,07 TL
Gram gümüş satış: 114,19 TL
10 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,5863 TL
Dolar satış: 43,6214 TL
Euro alış: 51,9104 TL
Euro satış: 52,0049 TL
Sterlin alış: 59,6488 TL
Sterlin satış: 59,7619 TL