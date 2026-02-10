Borsa güne artıda başladı

Borsa güne artıda başladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kazanarak 13.838,38 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 13.855,79 puandan başladı.

10 Şubat 2026 Borsa İstanbul kısa özet

BIST 100: 13.855,79

Değişim: +17,41 (%0,13)

Açılış: 13.855,79

Gün içi aralık: 13.855,79 – 13.855,79

İşlem hacmi: 940.619.982 milyar TL

Saat: 10:15

10 Şubat 2026 BIST 100 Endeksi

GöstergeDeğer
BIST 100 (son)13.855,79
Değişim+17,41 (%0,13)
Önceki kapanış13.838,38
Gün içi en düşük13.855,79
Gün içi en yüksek13.855,79
İşlem hacmi940.619.982 milyar TL
Saat10:15

10 Şubat 2026 en çok yükselen hisseler

HisseSon (TL)Günlük %
AKHAN28,6010,00
NETCD67,309,97
DOGUB37,305,97
PRKAB67,855,03
ZGYO29,004,54

10 Şubat 2026 en çok düşen hisseler

HisseSon (TL)Günlük %
MMCAS109,00-6,92
BURVA771,50-5,80
DITAS42,90-5,42
ARZUM2,70-4,59
TTRAK580,50-4,44

10 Şubat 2026 en çok işlem gören hisseler

HisseSon (TL)Hacim (TL)
THYAO329,0099.828.470,00
TOASO323,0079.424.731,00
AKBNK85,6050.951.688,00
SISE48,4838.152.548,00
ISCTR16,9837.091.944,02

10 Şubat 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.040,67 TL

Gram altın satış: 7.041,69 TL

10 Şubat 2026 Altın Fiyatları

10 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 114,07 TL

Gram gümüş satış: 114,19 TL

10 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

10 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,5863 TL

Dolar satış: 43,6214 TL

Euro alış: 51,9104 TL

Euro satış: 52,0049 TL

Sterlin alış: 59,6488 TL

Sterlin satış: 59,7619 TL

10 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

10 Şubat 2026 kripto piyasası

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Ekonomi
Altında fırtına öncesi sesizlik mi yaşanıyor?
Altında fırtına öncesi sesizlik mi yaşanıyor?
İktidar medyası duyurdu: Devlet tüm çalışanların maaşının yüzde üçünü kesecek!
İktidar medyası duyurdu: Devlet tüm çalışanların maaşının yüzde üçünü kesecek!