Bitcoin'de alarm zilleri: 70 bin doların altına indi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kripto para piyasasında fiyatlar 10 Şubat 2026 Salı günü 09:35 itibarıyla güncel seviyelerden takip ediliyor. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve öne çıkan altcoinlerde 24 saatlik değişim oranları tabloda yer alıyor.
10 Şubat 2026 Kripto kısa özet
Bitcoin (BTC): $69.203.90
Ethereum (ETH): $2,042.12
Toplam piyasa değeri: 2,36 trilyon $
24s toplam hacim: 113,35 milyar $
Saat: 09:35
10 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$69.203.90
|%-1.78
|$68.291,03
|$71.076,80
|49.107 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2,042.12
|%-1.56
|$2.008,36
|$2.144,98
|26.01 milyar $
10 Şubat 2026 En çok yükselen kripto paralar
|Coin
|Fiyat
|24s %
|PİPPİN
|0.3311
|+19.46
|Katman Sıfır
|1.92
|+14.31
|Stabil
|0.02138
|+14.29
|SADECE
|0.04431
|+6.44
|Nicel
|68.17
|+3.90
10 Şubat 2026 en çok düşen kripto paralar
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Hikaye
|1.19
|%-8.35
|Jüpiter
|0.1458
|%-8.21
|Hiprsıvı
|30.00
|%-7.39
|Çakmak
|1.48
|%-7.19
|Gece Yarısı
|0.04900
|%-6.85
10 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.040,67 TL
Gram altın satış: 7.041,69 TL
9 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 114,07 TL
Gram gümüş satış: 114,19 TL
10 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,5863 TL
Dolar satış: 43,6214 TL
Euro alış: 51,9104 TL
Euro satış: 52,0049 TL
Sterlin alış: 59,6488 TL
Sterlin satış: 59,7619 TL
10 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
10 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri