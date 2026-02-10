Bitcoin'de alarm zilleri: 70 bin doların altına indi

Bitcoin'de alarm zilleri: 70 bin doların altına indi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kripto para piyasasında fiyatlar 10 Şubat 2026 Salı günü 09:35 itibarıyla güncel seviyelerden takip ediliyor. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve öne çıkan altcoinlerde 24 saatlik değişim oranları tabloda yer alıyor.

10 Şubat 2026 Kripto kısa özet

Bitcoin (BTC): $69.203.90
Ethereum (ETH): $2,042.12
Toplam piyasa değeri: 2,36 trilyon $
24s toplam hacim: 113,35 milyar $
Saat: 09:35

10 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin (BTC)$69.203.90%-1.78$68.291,03$71.076,8049.107 milyar $
Ethereum (ETH)$2,042.12%-1.56$2.008,36$2.144,9826.01 milyar $

10 Şubat 2026 En çok yükselen kripto paralar

CoinFiyat24s %
PİPPİN0.3311+19.46
Katman Sıfır1.92+14.31
Stabil0.02138+14.29
SADECE0.04431+6.44
Nicel68.17+3.90

10 Şubat 2026 en çok düşen kripto paralar

CoinFiyat24s %
Hikaye1.19%-8.35
Jüpiter0.1458%-8.21
Hiprsıvı30.00%-7.39
Çakmak1.48%-7.19
Gece Yarısı0.04900%-6.85

10 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.040,67 TL
Gram altın satış: 7.041,69 TL

10 Şubat 2026 altın fiyatları

9 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 114,07 TL

Gram gümüş satış: 114,19 TL

10 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

10 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,5863 TL
Dolar satış: 43,6214 TL

Euro alış: 51,9104 TL
Euro satış: 52,0049 TL

Sterlin alış: 59,6488 TL
Sterlin satış: 59,7619 TL

10 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

10 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
10 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Ekonomi
Altında fırtına öncesi sesizlik mi yaşanıyor?
Altında fırtına öncesi sesizlik mi yaşanıyor?
İktidar medyası duyurdu: Devlet tüm çalışanların maaşının yüzde üçünü kesecek!
İktidar medyası duyurdu: Devlet tüm çalışanların maaşının yüzde üçünü kesecek!
Borsa güne artıda başladı
Borsa güne artıda başladı