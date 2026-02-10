Gümüş alanın da dili yandı, %30 değer kaybı devam ediyor
Son bir ayda %30 değer kaybeden gümüş de yolunu bulmakta güçlük çekiyor. Yer yer düşüşler olsa da gram gümüş 110 TL üstünden, ons gümüş ise 80 dolar üzerinden işlem görmeye devam ediyor. Dalgalanmanın ardından yatırımcı temkinli davranıyor. İşte 10 Şubar 2026 sabahı gümüş fiyatları...
10 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları Hızlı Özet
Gram gümüş (satış): 114,19 TL
Ons gümüş (satış): 81,49 $
10 Şubat 2026 güncel gümüş fiyatları
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|114,07
|114,19
|-2,89%
|7:22
|Ons gümüş
|81,43
|81,49
|-2,84%
|7:37
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
9 Şubat 2026 kapanış ve bugün
|Kalem
|9 Şubat 2026 kapanış
|Bugün 9 Şubat 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|111,59 TL
|114,19 TL
|+2,60 TL
|Ons gümüş (satış)
|79,71 $
|81,49 $
|+1,78 $
10 Şubat 2026 gram gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 114,07 TL
Gram gümüş satış: 114,19 TL
10 Şubat 2026 ons gümüş ne kadar?
Ons gümüş alış: 81,43 $
Ons gümüş satış: 81,49 $
10 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.040,67 TL
Gram altın satış: 7.041,69 TL
10 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,5875 TL
Dolar satış: 43,6166 TL
Euro alış: 51,9186 TL
Euro satış: 51,9958 TL
Sterlin alış: 59,6478 TL
Sterlin satış: 59,7598 TL
10 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.47 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.74 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT
