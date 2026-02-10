Gümüş alanın da dili yandı, %30 değer kaybı devam ediyor

Son bir ayda %30 değer kaybeden gümüş de yolunu bulmakta güçlük çekiyor. Yer yer düşüşler olsa da gram gümüş 110 TL üstünden, ons gümüş ise 80 dolar üzerinden işlem görmeye devam ediyor. Dalgalanmanın ardından yatırımcı temkinli davranıyor. İşte 10 Şubar 2026 sabahı gümüş fiyatları...