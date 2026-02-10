Gümüş alanın da dili yandı, %30 değer kaybı devam ediyor

Gümüş alanın da dili yandı, %30 değer kaybı devam ediyor
Son bir ayda %30 değer kaybeden gümüş de yolunu bulmakta güçlük çekiyor. Yer yer düşüşler olsa da gram gümüş 110 TL üstünden, ons gümüş ise 80 dolar üzerinden işlem görmeye devam ediyor. Dalgalanmanın ardından yatırımcı temkinli davranıyor. İşte 10 Şubar 2026 sabahı gümüş fiyatları...

10 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları Hızlı Özet

  • Gram gümüş (satış): 114,19 TL

  • Ons gümüş (satış): 81,49 $

10 Şubat 2026 güncel gümüş fiyatları

Gümüş türüAlış (TL / $)Satış (TL / $)Günlük değişimSaat
Gram gümüş114,07114,19-2,89%7:22
Ons gümüş81,4381,49-2,84%7:37

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

9 Şubat 2026 kapanış ve bugün

Kalem9 Şubat 2026 kapanışBugün 9 Şubat 2026Fark
Gram gümüş (satış)111,59 TL114,19 TL+2,60 TL
Ons gümüş (satış)79,71 $81,49 $+1,78 $

10 Şubat 2026 gram gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 114,07 TL

Gram gümüş satış: 114,19 TL

10 Şubat 2026 ons gümüş ne kadar?

Ons gümüş alış: 81,43 $

Ons gümüş satış: 81,49 $

10 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.040,67 TL

Gram altın satış: 7.041,69 TL

10 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,5875 TL

Dolar satış: 43,6166 TL

Euro alış: 51,9186 TL

Euro satış: 51,9958 TL

Sterlin alış: 59,6478 TL

Sterlin satış: 59,7598 TL

10 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.47 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.74 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT

10 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

10 Şubat 2026 kripto piyasası

