Altında fırtına öncesi sesizlik mi yaşanıyor?

ABD'de bu hafta açıklanacak olan istihdam ve enflasyon verileri öncesinde değerli metallerde geri çekilme yaşanırken, ons altın 5 bin dolar eşiğinin üzerinde kalmaya çalışıyor.

Altın ve gümüş içinde yüzüyorlar, ama iflasın eşiğine geldiler

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yön verecek olan kritik verilere odaklanmış durumda. Bu veriler, Fed'in gelecekteki hamleleri açısından belirleyici bir rol üstlenecek.

ALTIN FİYATLARINDA KAR REALİZASYONU

Pazartesi günü doların zayıflamasıyla değer kazanan altın, yeni günde kazançlarının bir kısmını geri verdi:

Ons Altın

Spot altın %0,94 oranında düşerek ons başına 5 bin 31 dolara geriledi. 29 Ocak'ta 5 bin 594,82 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören metal, zirve seviyelerinden gelen satış baskısı altında.

Gram Altın

Yurt içinde gram altın güne %1'e yakın düşüşle başladı. Fiyatlar 7 bin 52 lira seviyelerinde tutunmaya çalışıyor.

Doların Etkisi

Doların küresel ölçekte zayıf seyri faiz getirmeyen metalleri desteklese de, veri öncesi belirsizlik baskı oluşturuyor.

GÜMÜŞTE SERT DALGALANMA DEVAM EDİYOR

Gümüş piyasası, spekülatif işlemler ve yüksek oynaklık ile dikkat çekiyor:

Fiyat Hareketi

Önceki seansta %7 yükselen spot gümüş, Salı günü %3,02 düşüşle 81,38 dolara indi.

Tarihi Zirve Hatırlatması

Uzmanlar, gümüşün 29 Ocak'ta 121,64 dolar ile tarihi zirvesini gördüğünü belirterek, fiyatlardaki sert dalgalanmalara karşı uyarıyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER VE DÖVİZ

Değerli metallerin genelinde satış ağırlıklı bir seyir hakim.

Altın ve gümüş yine yükselişe geçti! Uzman isim hafta boyunca olacakları açıkladı

Platin ve Paladyum

Spot platin %2,63 düşüşle 2.090 dolara, paladyum ise %0,88 kayıpla 1.730 dolara geriledi.

Japon Yeni

Yen, Başbakan Sanae Takaichi’nin seçim zaferi sonrası kazançlarını korurken; ABD doları yaşadığı kayıpları telafi etmeye çalışıyor.

FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Piyasaların orta vadeli beklentileri Fed'in gevşeme döngüsü üzerinde yoğunlaşıyor:

Haziran Beklentisi: İlk faiz indiriminin 2026 yılı Haziran ayında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Yıl Sonu Tahmini: 2026 yılı genelinde Fed'den en az iki adet 25 baz puanlık indirim bekleniyor. Düşük faiz ortamının altın performansını desteklemesi öngörülüyor.