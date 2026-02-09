Altın ve gümüş yine yükselişe geçti! Uzman isim hafta boyunca olacakları açıkladı

Altın ve gümüş yine yükselişe geçti! Uzman isim hafta boyunca olacakları açıkladı
Yayınlanma:
Altın ve gümül fiyatları, ABD dolarının zayıflaması ve yatırımcıların "dip" seviyelerden gelen alımlarıyla yeni haftaya güçlü bir başlangıç yaptı.

Küresel piyasalarda ABD dolarının son bir haftanın en düşük seviyelerine gerilemesi, altın ve gümüş gibi değerli metallere olan ilgiyi artırdı.

Cuma günü kaydedilen yaklaşık %4’lük sert yükselişin ardından, haftanın ilk işlem gününde spot altın fiyatları %1,3 artışla 5 bin 26 dolara kadar tırmandı. Analistler, dolar endeksindeki düşüşün yabancı yatırımcılar için altını daha cazip hale getirdiğini vurguluyor.

GRAM ALTIN 7 BİN TL SINIRINI GEÇTİ

2023/10/20/gram-altin1.jpg

Ons altın tarafındaki yükseliş ivmesi, yurt içinde gram altın fiyatlarını da doğrudan yukarı çekti:

Gram Altın: Yeni haftaya %1,3’lük değer kazancıyla başlayan gram altın, 7 bin 72 TL seviyelerine ulaştı. Kapalıçarşı ve serbest piyasada ise fiziki altın talebinin etkisiyle fiyatların 7 bin 500 TL sınırını zorladığı görüldü.

BEKLENTİ NE YÖNDE?

KCM Baş Analisti Tim Waterer, doların gerilemesi ve "dipten alımların" altını 5 bin dolar üzerine taşıdığını ancak hafta boyu açıklanacak veriler nedeniyle temkinli bir seyir beklendiğini ifade etti.

GÜMÜŞTE DURUM NE?

2024/05/03/altin-gumus-ibvx-cover-jpg.webp

Gümüş, Cuma günkü en düşükten en yükseğe yüzde 20'lik bir sıçramanın ardından haftaya ons başına 81 doları aştı ve yüzde 5'ten fazla prim yaptı. Bu yükseliş, tarihi bir satış dalgasının ardından neredeyse değerinin yarısını kaybeden değerli metalin alımlarına devam eden yatırımcılar sayesinde gerçekleşti.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iş gücü piyasasında görülen zayıflama emarelerine dikkat çekerek faiz indirimi konusunda önemli mesajlar verdi. Daly, istihdam piyasasını dengelemek amacıyla bu yıl içinde bir veya iki faiz indiriminin daha gerekebileceğini belirtti.

Altın gibi gümüş de yükselmek için can atıyorAltın gibi gümüş de yükselmek için can atıyor

Yatırımcılar, Fed'in (Federal Reserve System) 2026 yılı içerisinde toplamda 50 baz puanlık (iki adet 25 baz puan) faiz indirimi yapmasını bekliyor.

İlk faiz indiriminin Haziran ayında gerçekleşmesi en güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor. Faiz getirmeyen bir varlık olan altın, düşük faiz ortamlarında yatırımcı nezdinde değer kazanma eğilimi gösteriyor.

GÖZLER ERTELENEN İSTİHDAM VERİSİNDE

2023/10/25/gram-altin2-gkgu-umui-o4dr-fauz.jpg

Yatırımcıların bu haftaki ana odağı, normal şartlarda geçen hafta açıklanması beklenen ancak ABD'deki kısmi hükümet kapanması nedeniyle ertelenen Ocak ayı Tarım Dışı İstihdam verisi olacak. Çarşamba günü açıklanacak bu veri, Fed’in yıl ortasındaki faiz kararına ışık tutacak. Uzmanlar, istihdam verilerinde görülecek olası bir zayıflığın altın fiyatlarındaki toparlanmayı daha da destekleyebileceğini öngörüyor.

DİĞER METALLERDE SON DURUM

Altın ve gümüşle birlikte diğer metallerde de hareketli saatler yaşanıyor:

Platin ve Paladyum: Spot platin hafif bir düşüşle 2 bin 91 dolara gerilerken, paladyum %1 değer kazanarak 1.723 dolara yükseldi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Ekonomi
TÜİK açıkladı: Türkiye nüfusu belli oldu
TÜİK açıkladı: Türkiye nüfusu belli oldu
Takside Eyüp Aksu dönemi resmen bitti: Yeni başkan belli oldu
Takside Eyüp Aksu dönemi resmen bitti: Yeni başkan belli oldu