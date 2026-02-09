Altın ve gümüş yine yükselişe geçti! Uzman isim hafta boyunca olacakları açıkladı

Küresel piyasalarda ABD dolarının son bir haftanın en düşük seviyelerine gerilemesi, altın ve gümüş gibi değerli metallere olan ilgiyi artırdı.

Cuma günü kaydedilen yaklaşık %4’lük sert yükselişin ardından, haftanın ilk işlem gününde spot altın fiyatları %1,3 artışla 5 bin 26 dolara kadar tırmandı. Analistler, dolar endeksindeki düşüşün yabancı yatırımcılar için altını daha cazip hale getirdiğini vurguluyor.

GRAM ALTIN 7 BİN TL SINIRINI GEÇTİ

Ons altın tarafındaki yükseliş ivmesi, yurt içinde gram altın fiyatlarını da doğrudan yukarı çekti:

Gram Altın: Yeni haftaya %1,3’lük değer kazancıyla başlayan gram altın, 7 bin 72 TL seviyelerine ulaştı. Kapalıçarşı ve serbest piyasada ise fiziki altın talebinin etkisiyle fiyatların 7 bin 500 TL sınırını zorladığı görüldü.

BEKLENTİ NE YÖNDE?

KCM Baş Analisti Tim Waterer, doların gerilemesi ve "dipten alımların" altını 5 bin dolar üzerine taşıdığını ancak hafta boyu açıklanacak veriler nedeniyle temkinli bir seyir beklendiğini ifade etti.

GÜMÜŞTE DURUM NE?

Gümüş, Cuma günkü en düşükten en yükseğe yüzde 20'lik bir sıçramanın ardından haftaya ons başına 81 doları aştı ve yüzde 5'ten fazla prim yaptı. Bu yükseliş, tarihi bir satış dalgasının ardından neredeyse değerinin yarısını kaybeden değerli metalin alımlarına devam eden yatırımcılar sayesinde gerçekleşti.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iş gücü piyasasında görülen zayıflama emarelerine dikkat çekerek faiz indirimi konusunda önemli mesajlar verdi. Daly, istihdam piyasasını dengelemek amacıyla bu yıl içinde bir veya iki faiz indiriminin daha gerekebileceğini belirtti.

Altın gibi gümüş de yükselmek için can atıyor

Yatırımcılar, Fed'in (Federal Reserve System) 2026 yılı içerisinde toplamda 50 baz puanlık (iki adet 25 baz puan) faiz indirimi yapmasını bekliyor.

İlk faiz indiriminin Haziran ayında gerçekleşmesi en güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor. Faiz getirmeyen bir varlık olan altın, düşük faiz ortamlarında yatırımcı nezdinde değer kazanma eğilimi gösteriyor.

GÖZLER ERTELENEN İSTİHDAM VERİSİNDE

Yatırımcıların bu haftaki ana odağı, normal şartlarda geçen hafta açıklanması beklenen ancak ABD'deki kısmi hükümet kapanması nedeniyle ertelenen Ocak ayı Tarım Dışı İstihdam verisi olacak. Çarşamba günü açıklanacak bu veri, Fed’in yıl ortasındaki faiz kararına ışık tutacak. Uzmanlar, istihdam verilerinde görülecek olası bir zayıflığın altın fiyatlarındaki toparlanmayı daha da destekleyebileceğini öngörüyor.

DİĞER METALLERDE SON DURUM

Altın ve gümüşle birlikte diğer metallerde de hareketli saatler yaşanıyor:

Platin ve Paladyum: Spot platin hafif bir düşüşle 2 bin 91 dolara gerilerken, paladyum %1 değer kazanarak 1.723 dolara yükseldi.