Altın ve gümüş içinde yüzüyorlar, ama iflasın eşiğine geldiler

Ocak sonuna doğru altının ons fiyatı 5.300 doların üzerine çıktı, gümüş ise 120 dolara yaklaştı; ardından sert şekilde geriledi. Rekor kazanç ve kayıpların yaşandığı bu dönem, şubatın ilk günlerinde sakinleşti.

Fakat altın ve gümüşün rallisinin ardından, ,rafineriler ve alım-satım yapan dükkanlar iflasın eşiğine geldi. Rafineriler alamıyor, dükkanlar satamıyor!

HERKES SATIYOR, DÜKKANLAR SATACAK YER BULAMIYOR

Amerika'da piyasanın güncel yükünü en fazla hisseden iş kollarından biri de altın ve gümüş para, ve külçe alım-satımı yapan madeni para dükkanları (coin shop) oldu.

Altın ve gümüş fiyatlarındaki patlamayla yatırımlarını satmak isteyenlerden büyük talep gören dükkanlar çıkmaza girdi. Herkes altınını satarken, dükkanlar ellerindeki altını satacak yer bulamıyor.

MÜŞTERİ KAPIDAN ÇIKANA KADAR 3,50 DOLAR ERİDİ

Wisconsin'de dükkan işleten Tim Heuer'a göre gümüş ons başına 98 Dolar fiyatındayken dükkana gelen bir müşterinin kapıdan çıkana kadar gümüşün 3.50 Dolar değer kaybettiğini belirtti.

Türkiye'deki Kapalıçarşı ve kuyumculuk piyasası gibi madeni para dükkanları da Amerika'da değerli madenlerin alım-satımında önemli rol oynuyor. Altın ve gümüş bozdurmaya ek olarak müşteriye satış da yapan bu dükkanlar asıl geçimini ise aldıkları değerli madenleri rafinelere satarak sağlıyor.

Fakat altın ve gümüşün astronomik yükselişi sonrası yatırımcının satışa akın etmesi, ürün yığılmasına sebep oldu ve rafineleri zor durumda bıraktı.

SATIŞ AKINI RAFİNERİLERİ KİLİTLEDİ "ONS 50 DOLARI GEÇTİĞİNDEN BERİ ALIMI DURDURDUK "

Chicago'dan bulunan bir gümüş rafinesi ekim ayında ons fiyatı 50 doları geçtiğinden beri, gümüş almayı bıraktıklarını söyledi.

Eritilen madenlerin büyük bölümü daha sonra başka darphane ve rafinerilere gönderiliyor, burada daha da saflaştırıldıktan sonra külçe ve madeni para talebinin güçlü olduğu Asya pazarlarına ihraç ediliyor.

Ancak işlenecek altın ve gümüş miktarı aşırı artınca bu rafineriler yeni alımları geçici olarak durdurdu. Sonuç olarak yerel madeni para dükkânları ellerindeki metali satıp nakde çevirmekte zorlandı ve bu durum nakit akışlarını olumsuz etkiledi.

İFLASI ÖNLEMEK İÇİN ALTIN VE GÜMÜŞ SATIŞINA LİMİT GETİRDİLER

İflası önlemek için dükkanlar, altın ve gümüş satışına limit getirdi. Getirilen limit ile elde bulunan ve satılamayan altın ve gümüş yoğunluğunu indirirken, acil durumlarda altın ve gümüş bozdurmak durumunda kalanlara da kapı sağlanıyor.

Kaynak: Business Insider