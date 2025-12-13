Suriye'de ABD askerlerine silahlı saldırı

Suriye’nin Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesinde devriye görevi yapan Suriye'nin geçici yönetimine bağlı ordusu ve ABD askerlerine silahlı saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklara göre, keşif faaliyeti sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateşte iki ülkenin askeri unsurları hedef alındı.

IŞİD İDDİASI

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; saldırının, terör örgütü IŞİD'in tarafından gerçekleştirildiği söylendi. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Koalisyon güçlerine ait helikopter ve savaş uçakları, Tedmur çevresinde yoğun hava faaliyetleri yürüttü.