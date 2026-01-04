Son dakika | İsviçre'deki faciada hayatını kaybedenlerden birisi de Türk vatandaşı

Son dakika | İsviçre'deki faciada hayatını kaybedenlerden birisi de Türk vatandaşı
Yayınlanma:
Güncelleme:
İsviçre'de yılbaşı akşamı bir eğlence mekanında yaşanan patlamada 40 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitirenlerden 16'sının kimliği açıklandı. Ypaılan açıklamaya göre patlamada hayatını kaybedenlerden birisi de Türk vatandaşı.

İsviçre Alpleri'ndeki bir gece kulübünde yılbaşı akşamı meydana gelen patlamada en 40 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 120 kişi ise yaralanmıştı.

Facianın ardından hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Son yapılan açıklamaya göre 16 kişinin kimliği tespit edildi.

Yaşamını yitirenler arasında bir Türk'ün de olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İsviçre Alpleri'ndeki Crans-Montana'daki kayak merkezindeki lüks gece kulübünde, yılbaşı gecesi saat 01:30 sıralarında meydana gelen yangın, mekanın iç malzemelerine ve ortam koşullarına bağlı olarak hızla büyüdü. Yangından kısa bir süre sonra ise mekanda peş peşe çok güçlü patlamalar yaşandı.

Yangın ve patlama sonucu en az 40 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 120 kişi ise yaralandı. Yaralıların büyük bir kısmı ciddi yanıklarla hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, barın içinde çalışanlar ve müşterilerin şampanya şişeleri üzerindeki maytap tarzı kıvılcımlı mumlar ile kutlama yapmasından dolayı kıvılcımların tavan gibi yanıcı malzemelere çok yakın tutulmasının ardından yangının başlamış olabileceğini bildirdi.

Olayın ardından İsviçre’de yas ilan edildi, federal yetkililer ve yerel polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Barın işletmecileri, ihmal ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği ihtimallerine karşı gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Dünya
ABD’nin Venezuela saldırısının ardından Berlin ayakta!
ABD’nin Venezuela saldırısının ardından Berlin ayakta!
BM'den Maduro açıklaması
BM'den Maduro açıklaması