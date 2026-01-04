Son dakika | İsviçre'deki faciada hayatını kaybedenlerden birisi de Türk vatandaşı

İsviçre Alpleri'ndeki bir gece kulübünde yılbaşı akşamı meydana gelen patlamada en 40 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 120 kişi ise yaralanmıştı.

Facianın ardından hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Son yapılan açıklamaya göre 16 kişinin kimliği tespit edildi.

Yaşamını yitirenler arasında bir Türk'ün de olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İsviçre Alpleri'ndeki Crans-Montana'daki kayak merkezindeki lüks gece kulübünde, yılbaşı gecesi saat 01:30 sıralarında meydana gelen yangın, mekanın iç malzemelerine ve ortam koşullarına bağlı olarak hızla büyüdü. Yangından kısa bir süre sonra ise mekanda peş peşe çok güçlü patlamalar yaşandı.

Yangın ve patlama sonucu en az 40 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 120 kişi ise yaralandı. Yaralıların büyük bir kısmı ciddi yanıklarla hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, barın içinde çalışanlar ve müşterilerin şampanya şişeleri üzerindeki maytap tarzı kıvılcımlı mumlar ile kutlama yapmasından dolayı kıvılcımların tavan gibi yanıcı malzemelere çok yakın tutulmasının ardından yangının başlamış olabileceğini bildirdi.

Olayın ardından İsviçre’de yas ilan edildi, federal yetkililer ve yerel polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Barın işletmecileri, ihmal ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği ihtimallerine karşı gözaltına alındı.