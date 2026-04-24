İran - ABD arasında müzakere bilmecesi: Taraflar masaya oturacak mı?

Yayınlanma:
Beyaz Saray, İran ile görüşmeye hazır olduklarını ve hafta sonu ABD'li heyetin müzakereler için Pakistan'da olacağını açıkladı. Washington tarafından yapılan açıklamaların ardından İran medyası, Tahran yönetiminin ABD ile masaya oturmayacağını duyurdu.

İran ile ABD-İsrail hattında mart ayında başlayan ve geçtiğimiz haftalara kadar sıcak çatışmaların yaşandığı süreçte, tarafların müzakere ile ilgili açıklamaları dikkat çekti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Tahran yönetiminin görüşme talebinde bulunduğunu açıklarken, İran medyası yönetimin böyle bir planlarının olmadığını öne sürdü.

ABD Savunma Bakanı’ndan dikkat çeken sözler! Önce İran’ı, sonra Avrupa’yı hedef aldıABD Savunma Bakanı’ndan dikkat çeken sözler! Önce İran’ı, sonra Avrupa’yı hedef aldı

Fox News yayınında İran gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Leavitt, "Bu görüşmeler, tüm bu süreç boyunca inanılmaz birer dost ve arabulucu olan Pakistanlıların aracılığında gerçekleşecek doğrudan görüşmeler olacak." dedi.

"ABD HEYETİ CUMARTESİ PAKİSTAN'A GİDECEK"

Beyaz Saray Sözcüsü; hafta sonu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşmesi beklenen görüşmelere, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile damadı Jared Kushner'in katılacağını belirtirken Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise Washington'da kalacağını şöyle açıkladı:

"Bakınız; İranlılar, Sayın Başkan'ın kendilerine yaptığı çağrı doğrultusunda bize ulaştılar ve bu yüz yüze görüşmeyi talep ettiler. Bu nedenle Başkan, ne söyleyeceklerini duymaları için Steven ve Jared'ı görevlendiriyor. Bu görüşmenin verimli geçmesini ve bir anlaşmaya varılması yolunda süreci ileriye taşımasını umut ediyoruz. Şunu belirtmeliyim ki Başkan Trump, tüm bu süreç boyunca kırmızı çizgilerini çok net bir şekilde ortaya koydu. Ateşkesi uzatma konusunda esneklik gösterdi; şimdi Steven ve Jared, onların ne söyleyeceğini dinlemek üzere yola çıkıyorlar."

İRAN MEDYASI: ABD İLE MÜZAKERE PLANI YOK

Beyaz Saray'ın açıklamalarının ardından İran merkezli yarı resmi haber ajansı Tasnim, Tahran yönetiminin böyle bir planının olmadığını öne sürdü. Tasnim'de yer alan haberde; Dışileri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayan dış ziyaretlerinde ABD ile görüşülmeyeceği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Dünya
Orta Doğu'daki savaş havacılığı vurdu: Bilet ve bagaj fiyatları yükselecek
Orta Doğu'daki savaş havacılığı vurdu: Bilet ve bagaj fiyatları yükselecek
Afrika'nın en zengini 3 ayda 3,21 milyar dolar kazandı
Afrika'nın en zengini 3 ayda 3,21 milyar dolar kazandı