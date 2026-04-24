İran - ABD arasında müzakere bilmecesi: Taraflar masaya oturacak mı?

İran ile ABD-İsrail hattında mart ayında başlayan ve geçtiğimiz haftalara kadar sıcak çatışmaların yaşandığı süreçte, tarafların müzakere ile ilgili açıklamaları dikkat çekti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Tahran yönetiminin görüşme talebinde bulunduğunu açıklarken, İran medyası yönetimin böyle bir planlarının olmadığını öne sürdü.

Fox News yayınında İran gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Leavitt, "Bu görüşmeler, tüm bu süreç boyunca inanılmaz birer dost ve arabulucu olan Pakistanlıların aracılığında gerçekleşecek doğrudan görüşmeler olacak." dedi.

"ABD HEYETİ CUMARTESİ PAKİSTAN'A GİDECEK"

Beyaz Saray Sözcüsü; hafta sonu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşmesi beklenen görüşmelere, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile damadı Jared Kushner'in katılacağını belirtirken Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise Washington'da kalacağını şöyle açıkladı:

"Bakınız; İranlılar, Sayın Başkan'ın kendilerine yaptığı çağrı doğrultusunda bize ulaştılar ve bu yüz yüze görüşmeyi talep ettiler. Bu nedenle Başkan, ne söyleyeceklerini duymaları için Steven ve Jared'ı görevlendiriyor. Bu görüşmenin verimli geçmesini ve bir anlaşmaya varılması yolunda süreci ileriye taşımasını umut ediyoruz. Şunu belirtmeliyim ki Başkan Trump, tüm bu süreç boyunca kırmızı çizgilerini çok net bir şekilde ortaya koydu. Ateşkesi uzatma konusunda esneklik gösterdi; şimdi Steven ve Jared, onların ne söyleyeceğini dinlemek üzere yola çıkıyorlar."

İRAN MEDYASI: ABD İLE MÜZAKERE PLANI YOK

Beyaz Saray'ın açıklamalarının ardından İran merkezli yarı resmi haber ajansı Tasnim, Tahran yönetiminin böyle bir planının olmadığını öne sürdü. Tasnim'de yer alan haberde; Dışileri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayan dış ziyaretlerinde ABD ile görüşülmeyeceği belirtildi.