Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan KDP'ye Bahçeli tepkisi
Son dakika... MHP lideri Bahçeli'nin Barzani'nin Türkiye ziyareti sırasındaki uzun namlululu silah kullanan korumaları eleştirmesinin ardından KDP tarafından Bahçeli'ye karşı açıklama yapılmıştı. Bu açıklamanın ardından Dışişleri Bakanlığı yaptığı sert açıklamayla KDP'den izahat istedi.

Eski IKBY Başkanı ve mevcut KDP lideri Mesut Barzani'nin Türkiye ziyaretinde getirdiği koruma ekibinde uzun namlulu silah taşıyan askerlerin bulunmasının ardından başlayan kriz Dışişleri Bakanlığı'nın Barzani'nin ofisine sert tepkisiyle devam ediyor.

MHP lideri Bahçeli'nin "tek kelimeyle rezalet" diyerek fitilini ateşlediği ve Barzani'nin ofisi tarafından Bahçeli'ye tepki gösterilen bir açıklamayla devam eden krizde, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı.

Dışişleri, KDP'den "mesnetsiz iddialar barındıran, saygısız ve provokatif" açıklama için izahat istendiğini duyurdu.

'İÇERİK VE ÜSLUP BAKIMINDAN KABUL EDİLEMEZ'

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Barzani Karargahı Sözcülüğü” adına bugün (2 Aralık) yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir.

KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir."

NE OLMUŞTU

Mesut Barzani'nin ofisinden yayımlanan açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin uzun namlulu silah kullanan korumalara ilişkin “rezalet” açıklaması yapmasının ardından sert bir yanıt gelmişti.

Açıklamada, "Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" ifadeleri yer aldı.

‘TEK KELİMEYLE REZALETTİR’

Eski Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani Şırnak ziyaretinde üniformalı korumalarının uzun namlulu silahla taşıması oldukça tepki toplamıştı. Bu tepkilerden biri de Devlet Bahçeli'den gelmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir" ifadelerini kullanarak duruma tepki göstermişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, görüntüler inceleme başlatıldığını ve konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirdiğini söyledi.

"Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili “koruma görüntülerinin” kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

