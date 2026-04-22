Sanatçılardan Eurovision’da İsrail’i boykot çağrısı: Soykırıma müzik yok

“No Music for Genocide (Soykırıma Müzik Yok)” kampanyasının internet sitesinde yayımlanan açık mektupta, 1000'den fazla sanatçının imzası yer aldı. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Eurovision'dan yasaklandığı hatırlatılırken, İsrail'e aynı yaptırımın uygulanmaması eleştirildi.

“SOYKIRIMI ÖRTBAS ETMEYİ REDDEDİYORUZ”

Açık mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Müzisyenler ve kültür çalışanları olarak, çoğumuz Avrupa Yayın Birliği (EBU) bölgesinde yaşıyoruz. Eurovision'un, İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırımı, kuşatmayı ve acımasız askeri işgali örtbas etmek ve normalleştirmek için kullanılmasını reddediyoruz. EBU, suç ortağı olan İsrailli yayıncı KAN'ı yasaklayana kadar, kamu yayıncıları, sanatçılar, parti organizatörleri, ekip ve hayranların Eurovision'u boykot etmeleri yönündeki çağrılara destek veriyoruz”

EBU'YA İKİYÜZLÜLÜK SUÇLAMASI

Açıklamada, EBU'nun Rusya ve İsrail'in suçlarına verdiği tepkilerin “ikiyüzlü” olduğu belirtilerek, 2022'de EBU'nun Rusya'nın katılımının “yarışmanın itibarını zedeleyeceğini” savunduğu hatırlatıldı. Gazze'de 30 aydan fazla süredir soykırım suçu işlenmesine, Batı Şeria'da etnik temizlik yapılmasına rağmen İsrail'e aynı politikanın uygulanmadığı işaret edildi.

“SESSİZLİK BİR SEÇENEK DEĞİL”

Açıklamada, “ABD-İsrail'in 'Yeni Gazze'de' aşırı gözetim altında toplama kampları kurma planları varken, hangi sanatçı veya Eurovision hayranı vicdanen Avusturya'da düzenlenecek bir sonraki yarışmaya katılabilir?” sorusu yöneltildi.

Ünlü oyuncu Trump'a ateş püskürdü! "Bu soykırımcı manyak parmaklıklar ardında olmalı!”

İsrail'in soykırımı sürerken sessiz kalınamayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İsrail hapishanelerindeki çocuklar bir melodi mırıldandıkları için dayak yerken, Gazze'deki neredeyse her sahne, stüdyo, kitapçı ve üniversiteden geriye kalan tek şey, altında katledilmiş bedenlerin hala kurtarılmayı ve uygun bir şekilde gömülmeyi beklediği moloz yığınları olduğunda... Sanatçılar olarak, kolektif etki gücümüzün ve reddetme gücümüzün farkındayız. Sessiz kalmayı reddediyoruz. Suç ortağı olmayı reddediyoruz. Sektörümüzdeki diğer kişileri bize katılmaya çağırıyoruz. Ve her sektörde suç ortaklığını sona erdirmek için gösterilen tüm ilkeli çabalarla dayanışma içindeyiz”

İsrail'den Almanya'ya soykırım iması! "Avrupa’nın ikiyüzlü liderlerinden talimat almayacağız”

BOYKOTA DESTEK VEREN SANATÇILAR

Boykot çağrısına katılan sanatçılar arasında eski Eurovision kazananları Emmelie de Forest ile Charlie McGettigan, müzisyen ve besteci Roger Waters, ABD'li rap sanatçısı Macklemore, Peter Gabriel ile müzik grupları Massive Attack, Idles ve Kneecap'ın da bulunduğu öğrenildi.

(AA)