Netanyahu’nun 'yolsuzluk' duruşması iptal edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik çarşamba günü yapılması planlanan 'yolsuzluk' sorgusu iptal edildiği belirtildi. Netanyahu’nun savcılığa ‘gizli materyaller’ içeren bir zarf sunduğu, gerekçenin incelemesinin ardından mahkemenin duruşmayı iptal ettiği kaydedildi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İsrail Cumburbaşkanı Isaac Herzog'a bir mektup göndermişti. Trump'un gönderdiği mektupta, yolsuzluktan yargılanan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu affetmesini istediği belirtilmişti.

