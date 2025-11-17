Netanyahu’nun 'yolsuzluk' duruşması iptal edildi

Netanyahu’nun 'yolsuzluk' duruşması iptal edildi
Yayınlanma:
Tel Aviv’deki Merkezi Mahkeme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun çarşamba günü yapılması planlanan yolsuzluk sorgusunu, ‘güvenlik gerekçesi' nedeniyle ertelendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik çarşamba günü yapılması planlanan 'yolsuzluk' sorgusu iptal edildiği belirtildi. Netanyahu’nun savcılığa ‘gizli materyaller’ içeren bir zarf sunduğu, gerekçenin incelemesinin ardından mahkemenin duruşmayı iptal ettiği kaydedildi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İsrail Cumburbaşkanı Isaac Herzog'a bir mektup göndermişti. Trump'un gönderdiği mektupta, yolsuzluktan yargılanan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu affetmesini istediği belirtilmişti.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

