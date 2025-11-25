NATO alarmı! Avrupa ülkesi savaş uçaklarını havalandırıyor

NATO alarmı! Avrupa ülkesi savaş uçaklarını havalandırıyor
Romanya Savunma Bakanlığı, Rus insansız hava araçlarının hava sahasını ihlal etmesinin ardından savaş uçaklarını havalandırdığını açıkladı. Saldırı, NATO üyesi Romanya'nın Ukrayna ile olan 611 kilometrelik sınırına yakın bir yerde gerçekleşti.

Bu hızlı ve çoklu alarm, hava sahasının ihlal edildiğinden şüphelenilmesi veya ihlalin teyit edilmesi durumunda NATO protokolünün bir parçasıdır.

Bakanlık önce, Tulcea ili üzerinde insansız hava aracını takip eden ve Ukrayna hava sahasına tekrar girene kadar takip eden iki Alman Eurofighter uçağını havalandırdı. Ancak Rumen ordusu tekrar müdahale etti. Radar, bu sefer Galati ilinde ikinci bir hava sahası ihlali tespit etti ve ardından iki Rumen F-16 savaş uçağı havalandı.

Bakanlık, Rumen pilotların ikinci İHA'yı Vrancea ilçesine doğru iç kesimlere doğru ilerlerken takip ettiğini bildirdi. Reuters'ın haberine göre, hızlı ve çoklu alarm, hava sahasının şüpheli veya doğrulanmış ihlalleri durumunda NATO protokolünün bir parçası.

Rumen savaş uçakları en son 13 Eylül'de, Ukrayna altyapısına yönelik büyük bir Rus saldırısı sırasında havalanmış ve bir insansız hava aracı da Romanya hava sahasına girmişti. Yeni olaylar, bölgedeki istikrarsızlığı ve Rusya'nın savaşının NATO topraklarına sıçrama riskinin giderek arttığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

