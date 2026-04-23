Lübnan için uyarı yaptılar: Ülkeyi terk edin!

Beyrut’taki ABD Büyükelçiliği, Lübnan’daki güvenlik durumuna ilişkin yeni bir uyarı yayımladı. Açıklamada, mevcut koşulların öngörülemez olduğu vurgulanarak ABD vatandaşlarına ticari uçuşlar devam ederken ülkeden ayrılmaları tavsiye edildi.

Büyükelçilik, güvenlik ortamının karmaşık ve hızlı değişen bir yapıya sahip olduğunu belirterek, ülkede kalmayı tercih eden vatandaşların ise acil durum planları hazırlaması ve gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini bildirdi.

ATEŞKESE RAĞMEN ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İsrail’in 2 Mart’ta başlattığı yoğun hava saldırıları sonrası Lübnan’ın güneyinde birçok bölge hedef alınırken, bazı yerleşimlerde kontrol sağlandığı ifade ediliyor.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıkladı.

GEÇİCİ ATEŞKES VE İHLAL İDDİALARI

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkese rağmen sahadaki gerilim devam ediyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkesi kabul ettiklerini ancak güneyde kontrol altına alınan bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini açıkladı. Ateşkes sürecinde İsrail’in saldırılarının sürdüğü, Hizbullah’ın ise bu saldırılara karşılık verdiğini duyurduğu belirtiliyor. (AA)