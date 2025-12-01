İsrail ordusundan İphone talimatı: Kullananlara bildirim gitti

Android'in güvenlik açıklarını gerekçe gösteren İsrail ordusundan İphone talimatı verdi. Yarbay ve üzeri rütbedeki subaylardan Android kullananlara bildirim gitti. Buna göre iPhone kullanımını zorunlu olurken Android telefonlar yasaklandı.

Android ve İOS cihazların güvenlik açıkları hangi telefonun daha güvenli olduğu konusunda tartışmalara neden olurken İsrail Ordusu'ndan gelen karar sivil kullanıcıların da telefon alışverişlerini etkileyecek türden.

İSRAİL ORDUSUNDAN İPHONE TALİMATI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), üst düzey komuta kademesinde siber güvenliği güçlendirmek için önemli bir adım attı. Ordu Radyosu ve Jerusalem Post’da yer alan habere göre, IDF, resmi iletişim hatlarında Android telefon kullanımını yasakladı ve yarbay ile üzeri rütbedeki subaylar için iPhone kullanımını zorunlu kıldı.

Kararın, gizli askeri bilgilere yönelik siber tehditlere karşı daha sıkı bir koruma oluşturmak amacıyla alındığı belirtiliyor.

KULLANANLARA BİLDİRİM GİTTİ

Komuranlara emri bildiren yetkililere göre bu adım, üst düzey subayların telefonlarına yönelik izinsiz erişim riskini azaltmayı ve güvenlik protokollerini standartlaştırmayı amaçlıyor.

IDF'nin işletim sistemini tek bir marka üzerinden yürütmesiyle güvenlik kontrollerinin, yazılım güncellemelerinin ve sızma tespit süreçlerinin daha kolay yönetilebileceği belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

