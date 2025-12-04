Hitler'in jest ve mimiklerini birebir taklit etti! Alman ırkçılığı hortladı

Almanya'nın Hessen eyaletinde yeni kurulan gençlik örgütü "Generation Deutschland"ın (Almanya Nesli) kongresinde kürsüye çıkan AfD temsilcisi Alexander Aichwald'ın yaptığı konuşma, partiyi karıştırdı. Deutschlandfunk ve Die Zeit gazetelerinin aktardığına göre; Aichwald'ın Adolf Hitler'in retoriğini andıran üslubu salonda şok etkisi yarattı. Olayın ardından parti, Aichwald hakkında üyelik incelemesi başlattı ve şahsı partiden ihraç etmeye hazırlanıyor.

MAVİ SMOKİN VE HİTLER'E ÖZGÜ ‘R' VURGUSU

Toplantı sırasında mavi bir smokin giyen Aichwald, delegelere "Partili yoldaşlar" şeklinde hitap etti. Konuşmasında "Almanya'ya duyulan sevgi ve sadakatin ortak bir dava" olduğunu belirten Aichwald, "Alman kültürünü yabancı etkilerden korumayı" ise bir "ulusal görev" olarak nitelendirdi.

Ancak dikkat çeken asıl nokta içerikten ziyade üsluptu. Aichwald'ın Adolf Hitler ile özdeşleşen agresif hitabet tarzı ve belirgin şekilde bastırarak yuvarladığı "R" harfleri, salonda karışık tepkilere neden oldu.

"AJAN MI PROVOKATÖR MÜ?"

Bu tiyatral ve aşırı performans, salondaki bazı katılımcıların Aichwald'ın bir "gizli servis ajanı" olup olmadığını yüksek sesle sormasına yol açtı. Katılımcılar, bu konuşmanın partiyi zor durumda bırakmak için planlanmış bir provokasyon veya hiciv performansı olabileceğinden şüphelendi.

PARTİDEN SERT TEPKİ VE İHRAÇ KARARI

AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla, Aichwald'ın konuşmasının parti ilkeleriyle çeliştiğini belirterek derhal bir üyelik incelemesi başlatıldığını duyurdu. Açıklamanın hemen ardından Aichwald, üyesi olduğu Herford Belediye Meclisi'ndeki AfD grubundan çıkarıldı. Şahsın partiden tamamen ihracı için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

Hitler'in doğum gününde resmi binalarda Nazi bayrağı dalgalandı

Bu olay, AfD üzerindeki, demokratik normlara ve kamusal söylem etiğine uyması yönünde kamuoyundan ve kurumlardan gelen artan baskıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

DEMOKRASİYE TEHDİT VE AŞIRILIKÇI İLAN EDİLMİŞTİ

AfD'nin siyasi duruşu uzun süredir Almanya'nın gündeminde. 2 Mayıs'ta "Almanya İçin Alternatif" (AfD) partisi, demokrasiye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle "aşırılıkçı" olarak nitelendirilmişti. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, partinin ideolojisinin "etnik kökene dayalı bir halk anlayışına" dayandığını ve bunun demokrasinin temelleriyle çeliştiğini değerlendirmişti.

GENEL BAŞKANIN TARTIŞMALI RUSYA VE UKRAYNA ÇIKIŞLARI

Parti içindeki bu son krizden önce, 11 Ağustos'ta AfD lideri Tino Chrupalla'nın açıklamaları da tartışma yaratmıştı. Ukrayna'yı Rusya'ya toprak vermeye çağıran ve Almanya'daki Ukraynalı mültecileri eleştiren Chrupalla, Rusya Federasyonu'nu "en büyük nükleer güç" olarak tanımlamış ve Rusya-Ukrayna savaşının kendi savaşları olmadığını belirtmişti.