Gaz yok kriz kapıda! AB Rus gazını resmen yasakladı

Reuters'ın haberine göre, anlaşma, Rusya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz ve boru hattı gazı ithalatının yasal olarak bağlayıcı bir şekilde yasaklanmasını , 2026 yılı sonunda, yani 2027 sonbaharında ise tamamen yasaklanmasını öngörüyor.

Ekim ayında AB'nin ithalatında Rus gazının payı yüzde 12 oldu . Bu oran, 2022'de Ukrayna'da savaşın patlak vermesinden önceki yüzde 45'lik orana kıyasla önemli ölçüde daha düşük.

Rusya'dan gaz ithal etmeye devam eden üye ülkeler arasında Macaristan, Fransa ve Belçika yer alıyor.

YENİ KURALLAR NE ÖNGÖRÜYOR?

Yeni kurallar , 1 Ocak 2028'den itibaren LNG dahil Rus gazının ithalatının tamamen yasaklanmasını, mevcut sözleşmeler için bir geçiş süresi öngörüyor.

Rus gazının Avrupa Birliği'ne ithalatı 1 Ocak 2026'dan itibaren yasaklanacak, ancak 17 Haziran 2025'ten önce imzalanan kısa vadeli sözleşmeler 17 Haziran 2026'ya kadar geçerli olabilecek . Rusya'dan gaz tedarikine ilişkin uzun vadeli sözleşmeler ise 1 Ocak 2028'e kadar geçerli olacak.