Fransızlar bebeklerine Türk isimleri vermeye başladı: Popülerliği her geçen gün artıyor

Yayınlanma:
Fransa'da son yıllarda dikkat çeken bir kültürel eğilim yaşanıyor. Türkçe isimler, artık sadece Türk kökenli ailelerin değil, Fransız ebeveynlerin de tercihi haline geldi.

Fransa'da son yıllarda Türkçe kökenli isimlere olan ilginin arttığı gözlemleniyor. Bu eğilim kapsamında, özellikle "Dilara" ismi, yalnızca Türk kökenli aileler tarafından değil, Fransız ebeveynler tarafından da tercih edilmeye başlandı.

ÖNE ÇIKAN İSİM: DİLARA

Artı33'ün 2025 verilerine göre, Fransa genelinde yaklaşık 1.300 kişinin "Dilara" ismini taşıdığı belirtiliyor. Bu sayı, ismi ülkedeki en popüler 2.000 isim arasına dahil ediyor. Anlamı "sevgi dolu, kalpleri fetheden" olan bu ismin, başlangıçta Türk kökenli aileler arasında yaygınken, artık Fransız aileler arasında da popülerlik kazandığı kaydedildi.

Herkes çocuklarına bu ismi koydu: Binlerce doğduHerkes çocuklarına bu ismi koydu: Binlerce doğdu

KÜLTÜREL ETKİLEŞİM VE İSİMLERİN ANLAMI

Dilara'nın yanı sıra, son yıllarda Elif, Leyla, Aylin ve Zeynep gibi diğer Türkçe isimlerin de Fransız doğum istatistiklerinde yükselişe geçtiği görülüyor. Uzmanlar, bu eğilimin arkasındaki nedenleri değerlendiriyor. Türkçe isimlerin sahip olduğu "anlam derinliği, melodik ses uyumu ve yarattığı duygusal çağrışım" gibi özelliklerin, farklı kültürlerden ebeveynler için çekici hale geldiği belirtiliyor.

