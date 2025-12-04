Bursa Kız Lisesi mezunu Fatma Deniz Alman üniversitesine rektör oldu: Fatma Deniz kimdir?

Bursa Kız Lisesi mezunu Fatma Deniz Alman üniversitesine rektör oldu: Fatma Deniz kimdir?
Prof. Dr. Fatma Deniz, Berlin Teknik Üniversitesi'ne rektör seçildi. Bursa Kız Lisesi mezunu Deniz, 4 yıl görev yapacak. Fatma Deniz kimdir?

Bursa Kız Lisesi mezunu olan, Almanya ve ABD'de yüksek eğitim gören Prof. Dr. Fatma Deniz, Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu.

DW Türkçe'nin haberine göre Deniz, Almanya'nın önde gelen teknik üniversitelerinden Berlin Teknik Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yapıyor.

Prof. Dr. Deniz, 4 yıllık yeni görevine 1 Nisan 2026'da başlayacak.

Üniversitede rektör seçimle belirleniyor. 5 adayın katıldığı seçimde geçen hafta ilk tur yapıldı, ardından 3 aday çekilince, mevcut rektör Geraldine Rauch ve Fatma Deniz finale kaldı.

Son oylamada Deniz, 42 oyla rektör seçildi. Rauch ise 18 oyda kaldı.

FATMA DENİZ KİMDİR?

11 Haziran 1983 Münih doğumlu. 1997-2001 yılları arasında Bursa Kız Lisesi'nde öğrenim gördü ve liseyi 1. olarak bitirdi.

2008'de Münih Teknik Üniversitesi'nin bilgisayar bilimi alanında lisans derecesi ile mezun oldu.

2008 yılında Amerika Birleşik Devletlerine giderek Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde hesaplamalı sinir sistemleri alanında yüksek lisansını tamamladı.

Doktora çalışmalarını Berlin Teknik Üniversitesi’nde (TU Berlin), Berlin Bernstein Hesaplamalı Sinirbilim Merkezi (BCCN) ile iş birliği içinde bilgisayar bilimleri alanında tamamladı.

2013-2020 yılları arasında ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de araştırmalar yürüttü.

Kariyerine TU Berlin'de başladı.

Yapay zeka üzerine çalışmalar yaptı. Şu anda aynı üniversitede dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcısı olarak görev yapıyordu.

