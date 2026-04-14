Biberler yanında su gibi kalıyor: Tek bir teması bile sinirleri öldürüyor

Yayınlanma:
Doğada Fas ve Nijerya’da yetişen bazı bitkilerde bulunan reziniferatoksin, acı biberlerdeki kapsaisinden katbekat güçlü etkisiyle bilim dünyasının gündeminde yer alıyor. Scoville ölçeğinde milyarlarca birime ulaşabilen bu bileşik, sinir uçlarını hedef alması ve yoğun biyolojik etkisi nedeniyle hem tıp hem de toksikoloji alanında dikkatle inceleniyor.

Mutfaklarımızda kullandığımız en sert acıların bile etkisini sıfıra indirecek korkunç bir doğa mucizesi tıp ve bilim dünyasının gündemine oturdu. Acı biberlerin içindeki yakıcı madde olan kapsaisin, insanoğlunun bildiği en şiddetli doğal bileşikle kıyaslandığında adeta etkisiz bir sıvıya dönüşüyor.

Fas ve Nijerya topraklarında yetişen kaktüs benzeri bitkilerde saklı olan reziniferatoksin, doğanın ürettiği en tehlikeli kimyasal silahlardan biri olarak tanımlanıyor.

REKORLAR KİTABINI ALTÜST EDEN YAKICILIK

Güncel verilere göre dünyanın en acı biberi unvanını taşıyan Pepper X, Scoville ölçeğinde 2,69 milyon birimle zirvede yer alsa da bu rakam reziniferatoksinin yanında komik kalıyor. Saf kapsaisinin 16 milyon birimlik derecesi dahi bu devasa gücün yanına yaklaşamıyor. Tam 16 milyar Scoville birimine sahip olan bu madde, en güçlü biberden binlerce kat daha etkili bir tahriş gücü barındırıyor.

TEK BİR TEMAS SİNİR UÇLARINI YOK EDİYOR

Bu madde sadece bir tat deneyimi sunmuyor, aynı zamanda vücutta kalıcı hasarlar bırakabiliyor. İnsan vücudundaki TRPV1 reseptörlerini hedef alan bileşik, sinir hücrelerine aşırı miktarda kalsiyum iyonu akışı sağlıyor. Bu durum, acı algılayan sinir uçlarının kelimenin tam anlamıyla ölmesine ve bölgenin kalıcı olarak duyarsızlaşmasına yol açıyor. Uzmanlar, en ufak bir temasın bile ciddi kimyasal yanıklara neden olabileceği konusunda hayati uyarılarda bulunuyor.

BİTKİNİN HAYATTA KALMA STRATEJİSİ: KİMYASAL SİLAH

Doğada Euphorbia resinifera ve Euphorbia poissonii isimli türlerde bulunan bu dehşet verici bileşiğin, otçul hayvanları uzak tutmak için evrimleştiği düşünülüyor. Bitkinin geliştirdiği bu savunma mekanizması o kadar başarılı ki, hiçbir canlı bu yakıcı koruma kalkanını aşmaya cesaret edemiyor.

Modern bilimde en güçlü doğal ağrı kesici potansiyeline sahip olsa da, bu maddenin saf hali kontrolsüz bir tüketimde ölüme kadar varan sonuçlar doğurabiliyor.

BİBERLERİN ÖTESİNDE BİR GERÇEK

Günlük hayatta tükettiğimiz en acı soslar veya biberler, bu bitkinin yanında sadece hafif birer baharat seviyesinde kalıyor. Doğanın kendi laboratuvarında ürettiği bu yakıcı sır, biyolojik sınırları zorlayan yapısıyla hem bir tıp mucizesi hem de ölümcül bir tehdit olarak varlığını sürdürüyor. Acının zirvesini temsil eden bu madde, bildiğimiz tüm mutfak deneyimlerini geçersiz kılıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

