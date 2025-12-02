Barzani çatışmanın ortasına döndü: Tüfekli korumalarıyla gündemdeydi

Kuzey Irak'ın başkenti Erbil'de, Herki aşireti ile Barzani aşiretine bağlı peşmergelerin 29 Ekim'de başlayan çatışmaların şiddeti artarak devam ediyor. Yoğun çatışmalarda bugüne kadar en az 30 kişi yaşamını yitirirken çatışmaların şiddetlenmesiyle köyler tahliye edilmeye başlandı.

Lajan köyünde Mesud Barzani'nin oğlu olan Mansur'a bağlı Lanaz petrol rafinerisi yakınlarında başlayan çatışmalar, Barzani ve aşiret arasındaki arabulucu görüşmeleri başarısız olunca büyümeye başladı.

BARZANİ ÇATIŞMANIN ORTASINA DÖNDÜ

Lajan çevresinde çıkan çatışmalar, Herki aşiretinin Erbil ve çevresinde KDP ve Peşmerge binalarını ateşe vermesiyle şiddetlendi.

Aşiret, Barzani'ye Erbil'den çekilmesi için '2 saat' verdi ve "aksi takdirde Lanaz rafinerisini patlatacaklarını" duyurdu.

Lajan köyünde konuşan Erbil valisi Omed Koşnav, "Kaos yaratan elleri keseceğiz" diyerek Herki aşiretine meydan okudu.

Bu açıklamadan kısa süre Barzani'ye bağlı güçler Erbil ve çevresine zırhlı araç konvoylarıyla takviye gönderdi. 4 gündür devam eden çatışmalar dün gece en şiddetli halini aldı.

ÇATIŞMA NASIL BAŞLADI?

Harki aşireti, geçtiğimiz seçimlerde Irak meclisinde koltuk alamamış ve bundan dolayı Barzani'leri sorumlu tutmuştu. Aşiret ve Barzani arasındaki gerginlik bu olaylarla birlikte kaynama noktasına ulaştı.

Aşiret, Barzani'nin kendilerine haksız ettiğini söyleyerek Lajan köyü yakınındaki rafineriye geldi. Rafineride iş talep eden Herki aşireti üyeleri, Lajan köyünde protesto başlattı.

Protesto kısa süre sonra çatışmaya dönüştü. Yerel kaynaklara göre en az 12 kişi yaşamını yitirdi. Bazı protestocular tutuklandı ve bölgeye daha fazla Peşmerge sevk edildi.

Protestolar esnasında köye elektrik ve internet erişimi kesildi. Köy ise kısa süre sonra tahliye edildi. Cami minarelerinden tahliye emri köy halkına duyuruldu. Yaklaşık 600 kişi evinden oldu.

YOLLAR KAPATILDI, ERBİL ALEV ALEV

Bu esnada Peşmerge ve Herki aşireti arasındaki arabuluculuk çabaları başarısız oldu. Herki aşiretinden kişilerin çatışma sonucu ölmesi ve Lajan'ın boşaltılması çatışmaların şiddetlenmesine sebep oldu.

Dün akşam aşiret güçleri seferber olarak Erbil-Musul otoyolunu kapattı. Otoyol boyunca arabalar ve beton barikatlar çekildi.

Erbil'in Khabat kentinde Barzani'nin partisi olan KDP binası ve Peşmerge karargahı yolların kapatılmasından kısa süre sonra aşiret güçleri tarafından ateşe verildi.

Bu olaylar üzerine Peşmerge güçleri Erbil'e ağır silahlar taşıyan konvoylarla giriş yaptı. Çatışmalar, küçük çaplı bir savaşa dönüştü.

Peşmerge güçleri araçlarından binalar ateş ederken aşiret güçleri roketatarlarla karşılık verdi. Bölgede çok sayıda yangın çıktı.

SİVİLLER ÇATIŞMANIN ARASINDA KALDI

Dün gece Kabat'ta yaşanan çatışmalar esnasında canından korkan halk, Herki ve Peşmerge ateş altında kaçıştı.

Bu esnada aşiret ve Barzani güçlerinin açtığı ateş sonucu yangınlar çıktı, kent büyük hasar aldı. Çatışmalar devam ederken kaç kişinin yaşamını yitirdiği bilinmiyor.

Ortada kalan halk, evlerinden kaçarak kentin etrafındaki kırsala sığındı. Kış ayında, dondurcu soğuklara rağmen ateş başında ısınmaya çalıştılar.