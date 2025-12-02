Aslana canlı yem oldu! Dehşet anları saniye saniye kamerada

Brezilya’da bir hayvanat bahçesinde aslanın bulunduğu kafese giren 19 yaşındaki Gerson Machado, parçalanarak hayatını kaybetti. Machado’nun daha önce Afrika’ya gidip aslan eğitmeni olma hayaliyle uçağın iniş takımı bölümüne gizlice girmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Olay, Brezilya'nın Joao Pessoa kentindeki Arruda Camara Parkı’nda yaşandı. Zihinsel sorunları bulunan Machado’nun altı metreden yüksek duvarı aşarak bir ağaca tırmandığı ve buradan kafese indiği anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Videoda, aslanın, yere yaklaşan Machado’ya saldırdığı görülüyor.

Machado’nun yıllarca koruma altında büyüdüğü ve ailesindeki ağır psikolojik sorunlar nedeniyle diğer kardeşleri gibi evlat edinilemediği belirtildi.

DAHA ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Kendisiyle uzun süre çalışan çocuk koruma görevlisi Veronica Oliveira, "Gerson Afrika’ya gidip aslanları sevmek istiyordu. Havalimanında iniş takımlarına girmeye çalıştığında ölümden döndü" dedi.

Kentin emniyet birimleri, gencin daha önce küçük suçlardan gözaltına alındığını, sık sık Afrika’ya yaya olarak bile gitmeye çalışacağını söylediğini bildirdi. Yetkililer, olay sonrası parkın kapatıldığını duyurdu ve "Güvenlik görevlileri engellemeye çalıştı ancak çok hızlı davrandı. Aslanın verdiği yaralar sonucu öldü" açıklamasını yaptı.

Hayvanat Bahçesi'nde 12 şebek öldürüldü: Suç duyurusunda bulunulacakHayvanat Bahçesi'nde 12 şebek öldürüldü: Suç duyurusunda bulunulacak

Hayvanat bahçesi veterineri, saldırı sonrası aslanın silah ya da sakinleştirici kullanılmadan kendi bölmesine döndüğünü, ancak uzun süre stres yaşadığını ifade etti.

Yetkililer, "Aslan içgüdüsüyle davrandı. Trajedi, insanların güvenlik sınırlarını hiçe saymasıyla başlıyor. Bu durumlarda en çok hayvanlar acı çekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

