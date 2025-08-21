ABD'de felaket alarmı! Zorunlu tahliye emri verildi

ABD'de felaket alarmı! Zorunlu tahliye emri verildi
ABD'nin Atlantik Okyanusu kıyısı boyunca ilerleyen Erin Kasırgası’nın, özellikle sahil bölgelerinde etkili olmak üzere North Carolina eyaletine ulaştığı bildirildi.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaklaşan Erin Kasırgası nedeniyle Hatteras Adası sakinlerine yönelik zorunlu tahliye emri ve şiddetli sel uyarısı verildi.

Meteoroloji uzmanları, 2025 yılının ilk kasırgası olan Erin'in karaya ulaşmadan ilerlemeye devam edeceğini ancak, ABD ile Kanada'nın doğu kıyılarında dalga ve akıntılar oluşturmasının beklendiğini açıkladı.

Ülkenin Atlantik kıyısına hızla ilerleyen kasırganın akşam saatlerinde kategori 3 şiddetinde ana karaya ulaşması öngörülüyor.

