30 Bin dolar ödediği MMA dövüşçüsü tarafından canlı yayında dövüldü

Yayınlanma:
Dubai’de yaşayan Rus asıllı sosyal medya fenomeni Subhan Mamedov (Subo), canlı yayın konuğu olarak ağırladığı profesyonel dövüşçü Shovkhal Churchaev’in saldırısına uğradı. Olayın, yayıncının yüklü miktarda ödeme yaptığı dövüşçüyü aşağılamasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Rusya’dan Dubai’ye yerleşen internet yayıncısı Subhan "Subo" Mamedov'un gerçekleştirdiği kumar yayını, şiddet görüntüleriyle son buldu. Mamedov, yayına katılması için yaklaşık 30 bin dolar (3 milyon ruble) ödediği iddia edilen MMA dövüşçüsü Shovkhal Churchaev tarafından canlı yayında darp edildi.

UFC KONTRATI ÜZERİNDEN AŞAĞILADI

Gerginliğin, Mamedov'un yayın boyunca Churchaev'i provoke edici ifadeler kullanmasıyla başladığı bildirildi. Yayını takip eden Rus izleyicilerin aktardığı bilgilere göre Mamedov, dövüşçünün UFC (Ultimate Fighting Championship) ile sözleşme imzalayamamasıyla alay etti. Fenomen ismin, Churchaev'in UFC Başkanı Dana White'a "yalvardığını" ve bir fırsat yakalamak için "onun önünde diz çöktüğünü" öne sürmesi tansiyonu yükseltti.

İrlandalı dövüşçü McGregor Beyaz Saray'daİrlandalı dövüşçü McGregor Beyaz Saray'da

"DİZ ÇÖK VE ÖZÜR DİLE"

Hakaretlere daha fazla dayanamayan Churchaev'in canlı yayında Mamedov'a fiziksel saldırıda bulunduğu görüldü. Sosyal medyaya sızan görüntülerde, dövüşçünün yayıncıyı defalarca tokatladığı ve Rusça bağırarak "Özür dile!" ve "Diz çök!" komutları verdiği duyuldu.

Olay sırasında Mamedov'un yüzünde kanama olduğu ve dövüşçüye herhangi bir karşılık vermediği gözlendi. İzleyiciler, Churchaev'in profesyonel bir dövüşçü olması nedeniyle gücünü kontrol ettiğini, aksi takdirde sonucun çok daha ağır olabileceğini savundu.

YAYIN KAYITLARINI SİLDİ

Daha önce Rusya'da vergi kaçırma ve dolandırıcılık suçlamalarıyla gündeme gelen ve ardından Dubai'ye taşınan Mamedov, son dönemde yasal gri alanda kalan kumar yayınlarıyla tanınıyor.

Dövüşçünün stüdyoyu terk etmesinin ardından Mamedov'un yayını hızla sonlandırdığı ve olaya dair tüm video kayıtlarını sildiği öğrenildi. Ancak saldırı anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

