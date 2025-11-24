15 milyonluk nüfusuyla Tahran felaketin eşiğinde: Kısmi tahliye düşünülüyor

İran kuraklıktan ciddi şekilde etkilendi; öyle ki, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian, Kasım ayı sonuna kadar yağış olmazsa milyonlarca nüfuslu Tahran'ın tahliye edilebileceğini duyurdu. "Forbes", doğanın yaptırımların ve hava saldırılarının başaramadığını yaptığını yazıyor.

Tahran'da sürekli su kesintileri yaşanıyor, İran'ın yarısına yazdan beri bir damla yağmur düşmedi.

Son aylarda İran ağır darbeler aldı: ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde İran'a yönelik azami baskı politikasını yeniden canlandırıp genişleterek müttefiklerini ekonomik ve diplomatik baskı konusunda birleşmeye çağırdı . Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a karşı modern tarihin en büyük askeri saldırılarını başlatarak daha geniş çaplı bir savaşa yol açması durumunda Trump, İsrail'i destekledi. Güvenlik Konseyi, İran'a yönelik ağır yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu. Ancak Tahran rejimine en büyük darbe , yağmuru engelleyen gökten geldi .

ALTINCI KURAK YIL

Ve doğa düşmanlarıyla güçlerini birleştirdi. İran kuraklığının altıncı yılına girdi. Bazı büyük şehirlerde su kesintileri başlatıldı, su basıncı düşürüldü, su kısıtlamaları ve hatta halkın tahliyesi duyuruluyor.

15 milyonluk nüfusuyla Tahran o kadar zor bir durumda ki, kısmi bir tahliye düşünülüyor. İranlı çevreci, bilim insanı ve aktivist Kaveh Medeni, "Forbes" için yazdığı yazıda, bu durumun gökten zembille inmediğini, doğanın telafi edemeyeceği kadar büyük, onlarca yıldır devam eden aşırı su çekiminin bir sonucu olduğunu söylüyor.

İran, aşırı tüketim ve bir zamanlar stratejik rezerv olarak kullanılan havzaların kurutulmasıyla karşı karşıya .

UZMANLARI DİNLEMEDİLER...

"Deutsche Vele" , İran'ın her zaman oldukça kurak bir ülke olduğunu, ancak şu anda su rezervlerinin onlarca yıllık aşırı kullanım, verimsiz sulama ve bakımsız altyapı nedeniyle ciddi şekilde tükendiğini yazıyor. Stuttgart Üniversitesi bilim insanı Mohamad Javad Turian, İran'ın her yıl yaklaşık 16 kilometreküp su kaybettiğini söylüyor. Bir kilometreküp, yaklaşık bir milyar ton su anlamına geliyor.

- Bu, İran'ın neredeyse her üç yılda bir Konstanz Gölü büyüklüğünde su kaybettiği anlamına geliyor, diyor Turian.

"Forin Polisi", onlarca yıldır birçok uzmanın yaklaşan felaket konusunda uyarıda bulunduğunu yazıyor.

Tahran'da aylardır ara sıra su sıkıntısı yaşanıyor. Tüketim yedi ayda %12 azaldı, ancak bu hâlâ çok az: Şehir yönetiminin hedefi, kışa kadar su teminini sağlamak için tüketimi %20 azaltmak.

İran'ın başkentinde 10 milyon, metropol bölgesinde ise 18 milyon kişi yaşıyor. Kuyular kuruyup çiftlikler iflas edince, milyonlarca insan Tahran'ın dış mahallelerine taşındı. DW'ye göre, şehir büyürken su altyapısı eski ve bakımsız durumda ve suyun büyük bir kısmı iletim sırasında kayboluyor.

Foreign Policy'nin aktardığı resmi olmayan tahminlere göre, Tahran'ın suyunun %35'i sızdıran borular nedeniyle kayboluyor. Daha zengin binaların çatılarında su depoları ve su pompaları bulunuyor. Resmi bir azalma olmasa bile musluklar boş kalıyor.

- Üç gün boyunca suyumuz yoktu. Basınç o kadar düşüktü ki hiçbir şey çıkmadı - Tahran'da yaşayan bir sakin NBC News'e söyledi.

Yetkililer su depoları ve pompaları satın almalarını tavsiye ediyor: Peki bunun için kimin parası var? Sadece iki hafta önce başkentin su rezervleri %5'e düştü.

Tarım için suyun %90'ı

İranlı yetkililer onlarca yıldır suyu sınırsız bir kaynak olarak görüyor . Gezegenin en kurak bölgelerinden bazılarında yoğun sulama gerektiren tarımı yaygınlaştırdılar; tüm bunları ulusal öz yeterlilik ve gıda ithalatında bağımsızlık adına yaptılar. Hem su hem de elektrik devlet tarafından büyük ölçüde sübvanse ediliyordu , bu da israfı ve yeraltı suyunun aşırı pompalanmasını teşvik ediyordu.

Yetkililer , ulusal gurur ve gücün sembolü haline gelen barajların inşasıyla övündüler : Amaç, her damla suyu kullanmaktı, diye yazıyor Madani. Çevre için felaket niteliğindeki bu yaklaşım, uluslararası yaptırımlar altında daha da güçlendi. Ekonomik ve siyasi olarak tecrit olmuş durumdaki İran, "direniş ekonomisi"ni her ne pahasına olursa olsun güçlendirerek doğal kaynakları tüketti. Düşman bombalarına gerek yoktu, dış baskı altında İran'ın kendisi değerli stratejik su rezervlerini feda etti.

Böylesine uzun ve yoğun bir kuraklık her sistemi felç edebilir ancak İran'ın sorunu daha da büyük, çünkü ülke buna hazırlıklı değildi.

Medeni, iklim değişikliğinin , özellikle de bilim insanlarının bu tür aşırı durumları önceden öngördüğü bir dönemde, hükümetlerin eylemsizliği için bir bahane olamayacağını vurguluyor. Dış düşmanlar, kuraklık ve yalanlar, yani suyun kullanımı konusunda kamuoyunda bir tartışmanın olmaması, İran'ı Trump ve Netanyahu'nun kasıtlı olarak tasarlayabileceğinden daha kötü bir duruma soktu. İran çökmüş bir su temin sistemi ve su temini durumu hakkında tam bilgi verilmeyen zarar görmüş bir kamu güveniyle kalacak.

Durum kritik bir hal aldığında, uzmanların argümanları nihayet İran medyasında yankı buluyor. Medeni, yapılması gerekenin, en fazla su tüketen tarımsal üretimin kademeli olarak kaldırılması ve su ve enerji sübvansiyonlarının azaltılması olduğunu söylüyor. DW'ye göre , tarımda suyun %80-90'ı tüketiliyor . Tarımsal üretim, daha verimli bir sulama sistemiyle, ekime daha uygun ürünlere yoğunlaştırılsa kriz hafifletilebilir.