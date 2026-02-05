İnanılmaz bir gezegen geçidi bizi bekliyor: Altı gezegen yan yana gelecek

Ama öncelikle bakmamız gereken ilk şey, altı gezegenin görülebileceği gezegen geçidi. Hepsini görmek için çok çaba sarf etmeniz gerekecek, ancak hepsi gökyüzünün her yerinde görünecek. Gezegen geçidi aslında, güneş sistemimizdeki gezegenlerin Dünya'dan bakıldığında neredeyse düz bir çizgi halinde sıralanmış gibi göründüğü bir an için kullanılan popüler bir terimdir.

Çeşitli astronomik kaynaklara göre, altı gezegenin yer alacağı bu büyük gezegen geçit töreni , 28 Şubat 2026'da, gün batımından hemen sonra gerçekleşecek ve bu sırada Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün akşam gökyüzünde görülebilecek, diye yazıyor Space dergisi.

Uzmanlar bunun tek seferlik, belirli bir anda gerçekleşen bir olay olmadığını, gezegenlerin Şubat 2026 boyunca gökyüzünde sıralanacağını, ancak altı gezegeni birden aynı anda görmenin en iyi fırsatının 28 Şubat civarında, gün batımından yaklaşık bir saat sonra olduğunu açıklıyor.

Greenwich Kraliyet Müzeleri şu açıklamayı yapıyor: "Bu durumda Merkür, Venüs, Satürn, Jüpiter, Uranüs ve Neptün teknik olarak görülebilir ancak altısını birden görmek gerçekten zor."

Ayrıca, dışarı çıkıp gezegenleri hemen göremeyeceğinizi vurguluyorlar. Merkür, Venüs, Satürn ve Neptün, gün batımından kısa bir süre sonra ufuk çizgisine yakın batıda görülebilecek; bu da güneş ışığının ve ufuktaki cisimlerin engel teşkil edeceği anlamına geliyor. Ayrıca, Neptün'ü görmek için her zaman teleskopa ihtiyaç duyulur.

Uzmanlar şunları ekliyor: "Uranüs gökyüzünde daha yüksekte, Boğa takımyıldızında olacak ve gece yarısı civarında batacak, bu nedenle teleskop kullanırsanız onu bulma şansınız daha yüksek olacaktır."

Öte yandan Jüpiter, altı gezegen arasında tespit edilmesi en kolay olanı olacak. Gezegen, gecenin büyük bölümünde İkizler takımyıldızında gökyüzünde yüksekte yer alacak. Işık kirliliğinin olduğu bölgelerden bile Jüpiter, çıplak gözle çok parlak bir nokta olarak görülebilecek.