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Halk TV Türkiye Sıcaktan kavrulan illere müjdeli haberi profesör verdi! 7 derece birden düşecek

Sıcaktan kavrulan illere müjdeli haberi profesör verdi! 7 derece birden düşecek

Yurt genelinde etkisini sürdüren bunaltıcı sıcakların ardından müjdeli haber meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Hafta sonu sıcaklıklar 7 derece birden düşecek, birçok bölgede kuvvetli yağış etkili olacak.

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Sıcaktan kavrulan illere müjdeli haberi profesör verdi! 7 derece birden düşecek

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını ve yağışlı havanın etkisini göstereceğini duyurdu. Şen, kuzey ve iç bölgelerde termometrelerin 6 ila 7 derece birden düşeceğini ifade etti.

7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Prof. Dr. Orhan Şen’in değerlendirmelerine göre, Ege ve Batı Akdeniz dışındaki tüm bölgelerde yağışlı hava etkili olacak. Uzun süredir sıcak havanın etkisi altında kalan İstanbul da serin hava dalgasından nasibini alacak.

Şen, yağış sistemiyle birlikte kuzey ve iç bölgelerde termometrelerin 6 ila 7 derece birden düşeceğini söyledi.

Sıcaktan kavrulan illere müjdeli haberi profesör verdi! 7 derece birden düşecek - Resim : 1

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YAĞIŞLAR 3 GÜN SÜRECEK

Hava muhalefetinin kısa süreli olmayacağını vurgulayan Şen, yağışlı havanın 3 gün boyunca etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Sıcaktan kavrulan illere müjdeli haberi profesör verdi! 7 derece birden düşecek - Resim : 3

Yer yer gök gürültülü ve kuvvetli olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

SU BASKINI VE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI UYARI

Kuvvetli yağış ihtimaline karşı vatandaşları uyaran Prof. Dr. Orhan Şen, can ve mal güvenliği açısından dere kenarları ile köprü çevrelerinden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Orhan Şen Sıcak Meteoroloji
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